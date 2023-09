Les 12 noves sirenes del Camp de Tarragona sonen «correctament»

Elena veu «indiscutible» que el territori està més preparat després de l'accident d'Iqoxe

Actualitzada 20/09/2023 a les 21:48

El simulacre d'ahir al matí va ser el primer que alertava la població tarragonina tant amb alertes al mòbil com amb sirenes sobre un risc químic. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va seguir el simulacre des de l'edifici del CAT112 a Reus i va qualificar «d'èxit» la prova. «S'han testejat 52 sirenes, 3 a Terres de l'Ebre i 49 en l'àmbit del Plaseqta», va informar Elena. A més a més, les proves de sirenes no es feien des del 2019. Des de l'accident d'Iqoxe, al Camp de Tarragona s'han instal·lat 12 noves sirenes de risc químic: 5 a Salou, 2 a Reus, 2 a Vila-seca, de les quals una al barri de la Plana, 2 a Tarragona i 1 a Constantí.



El conseller Elena va expressar que és «indiscutible» que el territori està ara més ben preparat per fer front a una situació d'emergència d'aquest tipus. «El més important és que, en cas d'emergència, tots hem de saber el que hem de fer», va manifestar el màxim responsable del Departament d'Interior. Durant la prova no es va requerir dur a terme el confinament, tot i que es va animar tothom que pogués practicar-lo a fer-ho. Fins a 16 escoles del Camp de Tarragona van provar el seu protocol de confinament. «Sempre recomanem a les escoles que els dies previs al simulacre facin una formació sobre el risc químic i els alumnes responen molt bé», va explicar Marta Ortín, responsable de Risc Químic de Protecció Civil a Tarragona.La responsable també va dir que les escoles tenen el seu propi pla d'emergències «molt ben dissenyat». «La novetat en aquests simulacres és que ara els dividim en tres territoris arreu de Catalunya», va informar Ortín. «Antigament, es feien les proves el mateix dia a tot el territori català, però, d'aquesta nova forma, podem dirigir molt millor les accions», va expressar. La previsió de Protecció Civil és fer un simulacre d'aquesta mena un cop cada any.Elena també va aprofitar l'ocasió per avançar que s'estan ultimant els detalls de la licitació dels sensors de detecció de fuites tòxiques en cas d'accident químic. Es tracta de 519 sensors més entre les indústries i les zones habitades properes. D'altra banda, el conseller es va comprometre que abans que acabi l'any, s'incorporarà un tècnic «24 hores, 7 dies a la setmana» a l'edifici del 112 per gestionar el Plaseqta.