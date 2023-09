La Policia de Salou incorpora càmeres unipersonals

Seran utilitzades específicament en situacions de perill o en aquelles operacions prèviament autoritzades

La Policia Local de Salou ha incorporat innovadores càmeres unipersonals i ha adquirit de noves fundes i armilles de protecció per a utilitzar durant els patrullatges. Aquest pas millora de manera significativa la capacitat dels agents a l'hora d'evitar, detectar i investigar, així com esclarir delictes i identificar els seus possibles autors.Les càmeres seran utilitzades específicament en situacions de perill o en aquelles operacions prèviament autoritzades, assegurant que les imatges captades siguin importants a l'hora d'aportar proves per esclarir delictes i/o identificar els seus autors. Les gravacions seran tractades segons les normatives de protecció de dades personals, garantint, així, la privadesa de tota la ciutadania.L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat aquesta acció com un clar exemple de la voluntat del Govern municipal de dotar la Policia Local de les eines i els recursos necessaris perquè els agents desenvolupin la seva labor de la millor manera possible i, al mateix temps, protegir els ciutadans.