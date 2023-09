Justícia expedienta Rosa Peral per concedir entrevistes per telèfon des de la presó del Catllar

L'exguàrdia urbana condemnada per assassinat s'ha deixat gravar per telèfon per a Netflix i Catalunya Ràdio

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:49

El Departament de Justícia ha obert un expedient disciplinari a Rosa Peral, condemnada a 25 anys per l'assassinat de la seva exparella en l'anomenat «crim de la Guàrdia Urbana», per les entrevistes telefòniques que ha concedit a mitjans de comunicació i també per a un documental emès per Netflix. El Departament de Justícia estudia si sanciona la presa, interna a la presó de Mas d'Enric (el Catllar), per un mal ús del règim intern de comunicacions que suposa una falta greu, segons ha avançat El País i han confirmat a l'ACN fonts penitenciàries. Està previst que aquest dimecres Catalunya Ràdio emeti una entrevista amb Peral. La sanció afectarà en breu la vida diària de Peral a la presó i el règim de visites i comunicacions.Els presos tenen autoritzades les comunicacions amb família o amics, a una sèrie de números de telèfon determinats i limitats. Quan volen concedir entrevistes a mitjans, l'intern ho ha de comunicar a la direcció de la presó, que és qui valora abans de prendre una decisió. Ho fan de manera conjunta amb assumptes penitenciaris, la junta de tractament i comunicació. Per decidir si s'atorguen entrevistes, es tenen en compte diversos elements, com ara que no alteri la rutina del centre, qüestions de seguretat, l'impacte que pot tenir en el procés d'inserció de l'intern o la protecció de les víctimes, entre d'altres. En cas d'autoritzar-se, es duen a terme amb paper i llapis, a través dels locutoris de comunicació. Per a mitjans audiovisuals, no se n'autoritzen.Saltar-se aquest tipus de requisits és una falta greu, indiquen des del Departament de Justícia, que insisteix que el model d'execució penal català és garantista i es preserva la intimitat en les comunicacions dels interns amb la família i amics. Això suposa que no es fiscalitzen aquest tipus de trobades o trucades.