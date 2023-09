Josep Maria Rovira és reelegit president de la Cambra de Comerç de Valls

L'empresari vol treballar àmbits com la indústria 4.0, la internacionalització o la retenció de talent jove

Josep Maria Rovira ha estat reelegit per unanimitat com a president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls. L'empresari vallenc estarà al capdavant de la corporació quatre anys més, fins a l'any 2027. Rovira vol consolidar la feina feta en els últims quatre anys i anar un pas més enllà en àmbits com la indústria 4.0, la internacionalització de les empreses i la retenció del jove talent, perquè puguin arrelar-se a l'economia de l'Alt Camp.El nou plenari està format per dinou membres, sis dones i tretze homes, i grans empreses de la demarcació: com el Celler Mas Vicenç, Canteras La Ponderosa, IKEA o CATOR. La Cambra de Valls comprèn municipis de l'Alt Camp, a més de Vilallonga del Camp (Tarragonès) i l'Albiol (Baix Camp).