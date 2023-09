Els alumnes tenen la lliçó apresa dels simulacres: «Sabem el que hem de fer»

L'escola Vora Mar de Salou és un dels centres educatius que va aprofitar el simulacre de risc químic per posar a prova el seu protocol de confinament

Els nens de sisè de primària juguen al pati de l'escola Vora Mar de Salou. Les corredisses s'aturen quan els professors reben l'alerta per risc químic als seus mòbils. Criden de pressa tots els alumnes, comença el protocol de confinament.



«Estigueu tranquils», sona per la megafonia, tot i la cridòria dels nens. Formen dues files i llavors sí, el silenci és absolut. Amb la professora al davant, caminen cap a les seves aules pertinents. Les sirenes internes del col·legi sonen. En canvi, les de Protecció Civil han trigat una mica més i han sonat 5 minuts després de l'alerta als mòbils. Un cop a dins, la professora indica als alumnes que l'ajudin a tancar les finestres i abaixar les persianes. Alguns nens es mosseguen les ungles i altres semblen més tranquils. «Em va el cor a 100», comenta una nena entre riures. Quan acaben, tots seuen al seu lloc i es fa el silenci. «Hola, Silvia, la classe de 6è A estem tots confinats», diu la professora en un missatge de veu que envia a la directora del centre. «L'alarma ha parat, però el risc no ha acabat. Però ho heu fet molt bé, ara podeu parlar si voleu», diu la mestra als nens i nenes.«Ha sigut un simulacre de confinament perquè hi havia un gas perillós», explica la Bel·la, amb el posat de qui s'ha estudiat la lliçó i sap respondre les preguntes de l'examen. «Quan tanquem tot, llavors hem de comptar que tothom estigui a la classe», diu la Bel·la. «Tot i que fa una mica de por, hem d'estar tranquils, perquè per exemple l'any passat amb les presses jo vaig caure», diu la Manjara, la seva companya de taula. No és el primer any que assagen un confinament així i, per això, les dues alumnes es mostren segures i confiades que «si fos de veritat, ho sabríem fer bé». A més, asseguren que com «sabem el que hem de fer, ho faríem bé a qualsevol lloc».«Els nens són uns missatgers molt potents cap als pares i ens ajuda a fer un efecte difusor», explica Marta Ortín, responsable de Risc Químic de Protecció Civil a Tarragona. Just al costat de l'escola s'ha estrenat una nova torre de sirenes, de les cinc noves que s'han instal·lat a Salou, que és el municipi tarragoní que més n'ha incorporat. «Dotar Salou de més sirenes era una reclamació antiga», explica Sebastià Domínguez, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Domínguez assegura que amb els nous equipaments no queden «zones negres» a la localitat: «Tota la zona urbana i turística de Salou està coberta per avisar d'un possible risc químic». Durant el matí, les sirenes de les zones turístiques i de platja han avisat del simulacre en diversos idiomes.Al cap de 15 minuts, sona la sirena que dona per acabat el simulacre de confinament. «No fa falta aplaudir», diu la professora als alumnes entre riures. Però els nens, un cop acabat tot, s'aplaudeixen per la feina feta.