Vila-seca estrena nova programació cultural per la tardor-hivern

Les propostes es podran gaudir al Celler, l'Auditori Josep Carreras i el Castell de Vila-seca

Actualitzada 20/09/2023 a les 15:59

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest dimecres la nova programació cultural tardor-hivern 2023-2024 de Vila-seca. Cultura Vila-seca aglutina una cinquantena de propostes per a tots els públics que es podran veure al Celler de Vila-seca, l'Auditori Josep Carreras i el Castell de Vila-seca.La programació cultural s'allargarà fins al proper mes de gener. Les propostes, de diferents formats i estils i per a totes les edats, contemplen sessions de cinema, concerts, teatre, espectacles familiars, exposicions, conferències i cultura popular. Destaquen els actes relacionats amb la celebració d'aniversaris, com ara els del 50è aniversari del Cor Sant Esteve i els ensenyaments musicals a Vila-seca, els 35 anys de l'Orquestra Händel o els 50 anys de la Secció de Lletres de l'Agrupació Cultural.D'altra banda, tindran lloc dos actes solidaris, com el del concert que recaptarà fons per La Marató de TV3 o la Gala benèfica que enguany protagonitzarà el reconegut guitarrista de flamenc, Tomatito. També hi tindran cabuda, com cada any, els actes reivindicatius; en aquest cas, Judit Neddermann serà present a l'Auditori posant veu al concert del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.Els espectacles per a públic familiar també seran protagonistes en aquesta programació, així com també el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) que enguany tindrà lloc entre el 13 i el 22 d'octubre o les propostes anomenades Tap de suro que combinen una actuació cultural amb un tast de vins. Aquesta àmplia programació també compta amb una actuació fora dels equipaments de referència, El Cant de la Sibil·la que es podrà gaudir a l'Església Parroquial de Sant Esteve, i anirà a càrrec de l'Ensemble O Vos Omnes, juntament amb la soprano Marta Mathéu.El Castell de Vila-seca, per la seva banda, espera obrir una nova exposició el 8 de novembre, en aquest cas fotogràfica, de Frank Horvat, que portarà per títol Please don't smile.Les entrades als actes inclosos a la programació cultural de Vila-seca, es podran adquirir en una única web: entrades.vila-seca.cat