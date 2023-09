Unes 3.000 persones participen en la gimnàstica de manteniment a Torredembarra

Les classes, que s'han fet a la platja de la Paella, han tingut una mitjana de 245 persones per setmana

Unes 3.000 persones han participat aquest estiu a les sessions de gimnàstica de manteniment a la platja de la Paella que, com cada any, ha organitzat la Regidoria d'Esport de l'Ajuntament de Torredembarra. Les sessions s'han dut a terme del 3 de juliol al 31 d'agost. En aquesta ocasió, amb la novetat d'avançament d'horaris, de les 7.30 h a les 9.30 h, per evitar les hores de màxima calor, i un dia més de sessions (els dissabtes) amb un ventall ampli de classes (tonificació, ioga, flexibilitat, hipopressius, pilates i esquena sana).Aquestes classes han tingut una mitjana de 245 persones per setmana. S'hi han de sumar les sessions de zumba dels divendres a vespre, amb una participació mitjana de 50 persones per classe. Enguany, també s'han realitzat tres activitats nocturnes gratuïtes, davant La Casona, sumant un total de prop de 200 persones. A la sessió de Pilates hi van prendre part 39 persones, a la de Ioga hi van assistir 56 i a la classe de Zumba es va arribar al centenar de persones ballant.