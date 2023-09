Torna la ruta de degustació Dgusta Vila-seca

Setze establiments oferiran degustacions amb una consumició per 6 euros

Actualitzada 20/09/2023 a les 15:40

Vila-seca recupera la ruta de degustació gourmet dels dijous després del parèntesi de l'estiu. Dgusta Vila-seca està organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Vila-seca, La Pineda, pel Patronat Municipal de Turisme i per l'Ajuntament de Vila-seca; i compta amb la col·laboració del Port de Tarragona i Vermut Yzaguirre.La proposta gastronòmica té com a objectiu potenciar la restauració local i donar vida a la ciutat entre setmana i fora de temporada.En total, 16 establiments de Vila-seca i La Pineda oferiran degustacions amb una consumició tots els dijous al vespre per 6 euros. Cada setmana, els restaurants prepararan una nova proposta gastronòmica que es podrà consultar a la pàgina de Facebook i Instagram @dgustavilaseca.Cal destacar que els clients que vulguin participar-hi, podran obtenir un passaport en el qual s'hi aniran acumulant els segells de tots els establiments visitats per, d'aquesta manera, obtenir finalment un obsequi de Bodegas Yzaguirre.Els establiments participants al Dgusta Vila-seca són els següents: Raffaella Gastrobar, Patio & Grill, Rampers, Restaurante Can Robles, Umami Sushi, Can Tabares, La Ofi, Bar Malavida, Playoff Gastro Pub, Mare Nostrum, Mix Restaurant & Lounge, Oh La La, Hotel Gran Palas Experience 5*, La Brasería by DP, La Traviata Restaurante i Jacko Grill.