Roda de Berà participa en la Jornada Bioeconòmic de Sitges

Actualitzada 19/09/2023 a les 19:49

L'Ajuntament de Roda de Berà va participar en la Jornada Bioeconòmic. La gestió de la sorra per la sostenibilitat de les platges de Sitges que va tenir lloc a l'edifici Miramar d'aquesta localitat el passat divendres.



El regidor Manel González va participar en la sessió on, durant tres hores es va debatre sobre quines solucions són les més adequades per a la gestió del litoral i la sorra a les platges, la seva regeneració i conservació, tenint la màxima cura per l'entorn i la biodiversitat.També es va parlar sobre els dragatges de sorres en fons marí i el seu control mediambiental i sobre els espigons inflables, una possible solució innovadora i sostenible al repte de la gestió dels sediments de la costa. Es va concloure que la manca de sorra és una problemàtica generalitzada i que, degut a que les variables no existeixen solucions definitives.