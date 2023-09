Matí d'incidències a la connexió d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i Barcelona

Adif assegura que l'origen del problema és la senyalització d'un tram entre l'estació tarragonina i la Pobla de Montornès

Actualitzada 20/09/2023 a les 14:32

La connexió d'alta velocitat entre les estacions del Camp de Tarragona i Barcelona Sants funciona aquest matí amb incidències, fet que provoca algunes demores als trens.Segons ha informat Adif, l'origen del problema és la senyalització d'un tram entre l'estació tarragonina i la Pobla de Montornès. Els operaris treballen per resoldre la incidència, encara que no l'han pogut arreglar de moment.El problema ha coincidit amb una nit de fortes pluges en algun municipi de la zona, que ha arribat a provocar inundacions, però des d'Adif encara no han confirmat que els dos fets tinguin relació.