La pluja deixa 93,2 mm a Torredembarra aquesta matinada

A la comarca del Tarragonès també han acumulat més de 40 mm en 30 minuts

Actualitzada 20/09/2023 a les 09:37

Bon dia! Iniciem el jorn amb pluja al litoral i prelitoral central que es van desplaçant cap a les comarques gironines. Fins ara, l'episodi de pluges ha acumulat entre 10 i 30 mm al litoral i prelitoral central i sud, tot i que localment s'han acumulat 93,2 mm a Torredembarra. pic.twitter.com/tvHSrhj1qk — Meteocat (@meteocat) September 20, 2023

#Bondia #Torredembarra | La forta pluja que ha caigut aquesta matinada a la nostra vila ha causat diverses afectacions no hem de lamentar danys personals.



Estem avaluant la situació i treballant per tornar a la normalitat al més aviat possible.



#PoliciaLocal pic.twitter.com/NfvJHNUQEg — Aj. de Torredembarra (@AjTorredembarra) September 20, 2023

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís d'observació per intensitat de pluja (#avisosSMP)⚠



Més de 40 mm en 30 minuts al Tarragonès

Els xàfecs torrencials també podrien afectar el Baix Penedès pic.twitter.com/ttkOliNymr — Meteocat (@meteocat) September 20, 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que les pluges que han afectat aquesta nit de dimarts i matinada de dimecres, i que han afectat considerablement el Camp de Tarragona, han deixat 93,2 mm a Torredembarra. L'episodi de xàfecs també ha acumulat entre 10 i 30 mm al litoral i prelitoral central i sud. Les pluges s'han anat desplaçant cap a les comarques gironines.Els aiguats han deixat diverses afectacions a Torredembarra com passos i baixos inundats. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys personals. Des de l'Ajuntament estan avaluant la situació i treballant per tornar a la normalitat al més aviat possible.​​​​​​​A la comarca del Tarragonès també han acumulat més de 40 mm en 30 minuts i els xàfecs torrencials s'han anat movent cap al Baix Penedès.Protecció Civil va activar la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges.