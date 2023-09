L'escola Vora Mar de Salou assaja un confinament durant la prova de sirenes del Plaseqta

L'Ajuntament creu que el municipi està cobert en cas d'emergència i s'activen per primer cop cinc noves alarmes

Actualitzada 20/09/2023 a les 14:56

El municipi «no té zones negres»

MÉS INFORMACIÓ Salou augmenta de dos a sis el nombre de sirenes de risc químic

Els alumnes de sisè de l'escola Vora Mar de Salou han assajat com actuar en cas d'una emergència de risc químic en l'exercici fet aquest dimarts. Tots ells s'han confinat quan han arribat els missatges d'alerta i ha sonat la nova sirena, situada just a l'edifici del costat del centre. Els estudiants, que es trobaven jugant al pati, han fet fila ràpidament i han entrat a les aules, on han tancat les finestres i abaixat les persianes.El municipi té cinc noves sirenes, instal·lades entre els anys 2020 i 2022, les quals s'han provat per primer cop. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de Salou, Sebastià Domínguez, ha dit que la població està tota coberta a l'hora d'alertar-la en cas d'una emergència real.Els alumnes de les dues classes de sisè de primària de l'escola Vora Mar de Salou estaven jugant al pati a les onze d'aquest matí quan Protecció Civil ha enviat els missatges d'alerta per iniciar el simulacre. Al cap de pocs minuts, ha sonat la nova sirena -instal·lada just a l'edifici del costat del centre educatiu- i els estudiants ja estaven preparats formant dues files per retornar cap a les aules per tal de confinar-se. Sense perdre la calma i obeint les ordres de la mestra, han tancat les finestres i abaixat les persianes. Un cop recomptats per comprovar que hi eren tots, han esperat al final del confinament asseguts mentre comentaven els passos a seguir en cas d'una emergència real.Els estudiants han assenyalat que tenien molt clar que havien de fer durant l'exercici de confinament, ja que no és el primer any que l'assagen. «Si fos una emergència real, crec que no perdríem els nervis perquè fa molts anys que ho practiquem», ha manifestat la Manjara, una de les alumnes confinades. Una altra d'elles, l'Alejandra ha assenyalat que els seus pares saben com actuar en cas d'una emergència de risc químic, però ha assegurat que quan arribi a casa després de l'escola els hi explicarà que han fet i com han viscut la prova.De fet, la responsable de Risc Químic dels Serveis Territorials de Protecció Civil de Tarragona, Marta Ortín, ha subratllat que els infants són un dels missatgers més «efectius i directes» per arribar a les famílies. Ortín ha fet una valoració molt positiva del simulacre i ha destacat que els alumnes estaven molt preparats: «La sirena ha sonat bé i els alumnes han sabut practicar molt bé el confinament». Es tracta d'una de les noves sirenes instal·lades al municipi, situada en una àrea residencia, on hi ha diversos centres educatius.«Per primera vegada han sonat quatre noves sirenes, que se sumen a les dues que ja tenia el municipi, i una més al Centre Recreatiu Turístic (CRT), el simulacre en aquesta escola ha estat un èxit», ha celebrat el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Salou. En concret, l'any 2020 es van instal·lar tres alarmes a la zona del CAP Salou, de la platja de Llevant i del consistori. En el 2021, es va col·locar la sirena a la zona Centre Atenea i l'any passat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Totes elles formen part de les dotze noves alarmes instal·lades des que es fa fer la darrera prova el 2019.En global, Protecció Civil ha activat aquest dimecres 49 sirenes al Camp de Tarragona i dues a les Terres de l'Ebre. Ha estat el primer cop que s'han activat els aparells i que s'han enviat les alertes mòbils. Tot i que no es feia una prova des del 2019, Ortín ha recordat que el novembre de l'any passat es va fer un simulacre de confinament als barris de Ponent de Tarragona. La responsable també ha remarcat que la novetat d'enguany ha estat que s'han territorialitzat els exercicis per tenir una incidència «més gran» en el territori.En paral·lel, Domínguez ha afirmat que amb la instal·lació de les noves sirenes, el municipi ja té cobertes «pràcticament» totes les zones urbanes, turístiques i les de les urbanitzacions, malgrat que la intensitat del so de les alarmes, en algunes d'elles, hi arribi amb poca intensitat. Tot i això, considera que amb el sistema de missatgeria arriben a tots els ciutadans. En aquest sentit, ha afirmat que la localitat no té «zones negres».