Interior valora «positivament» el simulacre a Tarragona i l'Ebre

El Departament d'Interior, a través del conseller Joan Ignasi Elena, ha valorat positivament el simulacre de risc químic que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a Tarragona i l'Ebre. Des de Protecció Civil han assegurat que han sonat totes les sirenes (49 a Tarragona i 2 a l'Ebre) i que el missatge als telèfons mòbils s'ha rebut. Era la primera vegada que en un simulacre s'activaven les sirenes i les alertes mòbil, en aquest sentit, Elena ha insistit que la prova ha estat un «èxit».D'altra banda, el conseller s'ha compromès que abans que acabi l'any, s'incorporarà un tècnic «24 hores, 7 dies a la setmana» a l'edifici del 112 de Reus per gestionar el PLASEQTA i activar aquests dos mecanismes des de la demarcació en cas d'emergència real.Les proves de sirenes no es feien des del 2019 i ara Protecció Civil ho ha volgut recuperar fent sonar, també, dotze noves sirenes que s'han instal·lat des de llavors. La combinació del so i dels missatges als telèfons intel·ligents, ha permès arribar a un «radi generós, que va més enllà del PLASEQTA», ha dit el conseller. A més, una vintena d'escoles i dues facultats de la URV han practicat el confinament de manera voluntària.El conseller també ha remarcat que cada vegada «hi ha més informació del que s'ha de fer». Durant el simulacre, el 112 ha rebut 63 trucades relacionades amb la prova. Elena creu que és una dada «notable», ja que el simulacre afectava un radi on es calcula que hi viuen 200.000 persones. Des de Protecció Civil tenen previst fer un simulacre d'aquestes característiques al territori una vegada a l'any.El màxim responsable del Departament d'Interior ha expressat que és «indiscutible» que ara estem més ben preparats per afrontar una situació d'emergència per risc químic que fa gairebé quatre anys, quan va explotar un reactor d'IQOXE. «El més important és que en cas d'emergència tots hem de saber el que hem de fer», ha manifestat.Elena també ha avançat que estan ultimant els detalls de la licitació dels sensors de detecció de fuites tòxiques en cas d'accident químic. Es tracta de 519 sensors més entre les indústries i les zones habitades properes.