Cau un dels grups criminals més importants en tràfic d'haixi a Catalunya

Actualitzada 20/09/2023 a les 15:27

Grups altament armats

La Guàrdia Civil ha desarticulat un dels grups criminals més importants en tràfic d'haixix a Catalunya, fruit de diverses operacions que es remunten al 2019 i que van tenir el cop definitiu el 30 d'agost amb una intervenció a la costa del Garraf. En aquesta última acció, a la cala de Vallcarca de Sitges, els agents van intervenir 4,5 tones d'haixix i cinc armes preparades per disparar, i van detenir 17 persones. En el conjunt dels operatius dels últims quatre anys per desarticular l'entramat criminal, la Guàrdia Civil ha intervingut 5,7 tones d'haixix, 600.000 euros i cinc armes de foc, i ha fet 50 detencions. La policia avisa que creix l'especialització en l'ús d'armes de guerra entre els traficants per protegir-se de possibles robatoris.L'inici de la investigació per desarticular el grup rau en una intervenció feta el maig del 2019 en un vehicle que circulava per l'AP-7 a l'altura de València. Allà, la Guàrdia Civil va requisar 510 quilos d'haixix i va començar a estirar el fil d'un entramat que derivaria en nombroses intervencions arreu de Catalunya.És el cas de diverses operacions que el cos va fer entre març i maig de l'any passat a Mataró, amb les quals va intervenir prop de 210 quilos d'haixix i va recuperar gairebé 300 mòbils, tauletes i ordinadors que havien estat robats. En aquelles entrades va detenir deu persones.Poc després, el juny del 2022, en un operatiu antidroga a Figueres, els agents van decomissar 270 quilos d'haixix i 240.000 euros en metàl·lic, mentre que dos mesos després van intervenir diversa quantitat de droga en dos operatius més a Vallirana (Baix Llobregat) i Tarragona. En aquests últims casos, hi va haver dues detencions.Segons ha detallat aquest dimecres el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la investigació va avançar amb la detenció d'un dels integrants del grup, el qual vivia a Vilafranca del Penedès. L'arrest, però, es va fer a Alacant quan l'individu circulava per l'A-7 en direcció nord transportant 140 quilos de droga.De fet, a Vilafranca la Guàrdia Civil va intervenir el febrer d'enguany un dels grups lligats a aquesta organització criminal. Va ser en un macro operatiu que es va tancar amb la detenció de 14 persones, 13 de les quals van ingressar a presó sense fiança. Aquell dia es van comissar prop de 50 quilos d'haixix i 51.000 euros. L'operatiu va tenir un fort ressò mediàtic perquè un veí de Vilafranca va assegurar que els agents l'havien emmanillat i retingut violentament durant vàries hores de forma errònia, per una equivocació en el llistat de domicilis on s'havia de fer el registre.Tot aquest seguit d'entrades dels últims anys dirigides per un jutjat de Sagunt, ha relatat Prieto, van permetre a la Guàrdia Civil identificar un desembarcament de droga previst a finals d'agost al moll industrial de Vallcarca, a les Costes del Garraf. El dia 30, un operatiu especial amb intervenció del Grup d'Acció Ràpida va interceptar una llanxa que estava descarregant nombrosos paquets d'haixix a tres vehicles aparcats a la zona, camuflats entre pescadors.La Guàrdia Civil va detenir 14 persones inicialment i va aturar dos vehicles, mentre el tercer va aconseguir fugir. Amb tot, quan aquest va accedir a la C-31 per resseguir la carretera de les Costes del Garraf, una patrulla va interceptar-lo amb punxons a la calçada. El vehicle va punxar una de les rodes del davant i es va acabar encastant. A part de droga, dins aquesta furgoneta hi havia cinc armes, dues de les quals llargues. Totes estaven preparades per ser utilitzades.Entre els detinguts, la policia va identificar un menor d'edat. La Guàrdia Civil ha detallat que viatjava a la llanxa i que tot indica que els seus pares havien pagat per a què viatgés des del Marroc cap a l'estat espanyol de forma il·legal. Del conjunt de 50 arrestats al llarg d'aquests quatre anys, n'hi ha 30 que són a la presó.Tant Prieto com el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, José Luis Tovar, han destacat- aquest dimecres en una roda de premsa a Sant Andreu de la Barca el «repte» que suposava desarticular aquest grup, i han ressaltat especialment l'auge de l'ús d'armes en el tràfic de drogues. Tovar ha apuntat que això es deu a «l'alt nivell d'inversió» que han de fer els grups per especialitzar-se a l'hora de transportar la droga, fet que els porta a «buscar estratègies d'autodefensa amb armes de guerra». Tovar ha destacat que aquesta autoprotecció és per evitar robatoris, més que no pas per evitar l'acció de la policia.«Ho estem detectant tant al mar com a les plantacions de marihuana, on ja ens han rebut amb trets més d'una vegada», ha relatat Tovar, que ha lamentat que la Guàrdia Civil es troba «enmig» dels interessos que tenen els diferents grups que dominen el mercat de la droga.Al mateix temps, Tovar ha assenyalat que l'entrada d'haixix i cocaïna a través de la costa catalana i també del País Valencià està creixent substancialment, una situació que ha atribuït a la «pressió fortíssima» que viuen els traficants al sud de la península Ibèrica. En aquest sentit, ha assegurat que a Andalusia hi ha hagut un «canvi de paradigma» en el tràfic de drogues, amb un auge de la violència i els problemes socials, el qual ha fet que els criminals busquin «llocs menys compromesos». «Però s'equivoquen pensant que Catalunya és un d'aquests indrets», ha advertit.