Avancen a bon ritme les obres del vial inferior que passa per la C-31B

El vial del Port de Tarragona permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7

Actualitzada 20/09/2023 a les 14:17

El Port de Tarragona continua amb l'execució de les obres per a la construcció del pas inferior sota la carretera C-31B, la carretera que uneix Tarragona i Salou. Aquest pas inferior sota la C-31B és el projecte d'accessos que té per finalitat continuar el vial finalitzat actualment i que permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7 (vial dels Prats).Actualment l'obra es troba a la fase 1, que va començar el juny de 2023 i té previst acabar al primer trimestre de 2024, i que consisteix en el desviament del tràfic de la C-31B al vial construït a la fase 0. Amb aquesta intervenció la C-31B ha quedat alliberada i es pot executar el pas inferior i els enllaços del costat nord (rotonda Piconadora i el vial del Prats).La darrera fase, es preveu finalitzar a finals de març de 2024, serà el moment on es restablirà la circulació de la C-31B amb normalitat i s'acabaran d'enllestir els enllaços del costat sud sense afeccions a la carretera.