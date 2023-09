Afectacions al Creixell per les pluges

Hi ha dos passos soterrats de l'N-340 tallats

Actualitzada 20/09/2023 a les 10:06

Degut a l'acumulació d'aigua per la intensitat de les pluges d'aquesta passada nit i matinada a Creixell, la Policia Local ha tallat al trànsit rodat el pas soterrat de la N-340 al Racò del César. També s'ha tallat inicialment el pas soterrat de la N340 d'accés al Port Romà, però es preveu poder-lo reobrir en breu.També a causa de la pluja s'ha produït una petita esllavissada al carrer Nostra Senyora dels Àngels i inundacions de carrers al Port-Romà i a la part baixa del Racò del César.Els serveis municipals de l'ajuntament de Creixell estant treballant per resoldre el més aviat possible totes aquestes incidéncies.