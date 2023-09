Tarragona, la província amb més ofegaments mortals a les platges aquest estiu

A tota Catalunya ha mort 25 persones a les platges i 11 en piscines

Actualitzada 19/09/2023 a les 15:17

Un total de 25 persones han perdut la vida a les platges catalanes en l'actual campanya d'estiu i 11 han mort en piscines, tant públiques com privades, mentre que 27 han resultat ferides greus o crítiques en aquestes, de les quals la majoria d'aquestes darreres -20- eren menors d'edat.Segons informa aquest dimarts Protecció Civil, la província amb més ofegaments mortals a les platges la temporada passada d'estiu -del 15 de juny al 15 de setembre- ha estat el litoral de Tarragona, amb 11 persones mortes de les 25, seguida de la Costa Brava, a Girona, amb 7, i de Barcelona, amb 6.Aquestes xifres són iguals a les de la temporada de l'any passat pel que fa a morts a les platges, també amb 25 persones mortes, encara que baixa el nombre de persones que van perdre la vida a les piscines amb 11 ciutadans, dues menys que el 2022, que van ser 13.Aquest any també disminueixen les xifres de ferits crítics o greus, ja que l'any passat van ser 35, de les quals 27 eren menors d'edat.De les persones que han mort ofegades a les platges aquest any, 17 eren homes i 8 dones i, per edat, 12 tenien més de 70 anys i una era un menor d'edat.Pel que fa a les víctimes mortals a les piscines, 6 han mort en espais particulars o comunitaris i 5 més en piscines públiques, de les quals 3 eren menors d'edat.A la campanya passada, el telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 2.696 trucades per 1.848 incidències relacionades amb les platges, de les quals, 349 procedien del Baix Empordà, 335 del Barcelonès, 327 de l'Alt Empordà, 304 del Tarragonès i 304 .D'aquestes trucades a emergències, el 59,15% -1.455- han estat relacionades amb demanar assistència sanitària, seguides del 30,19% per incidències sobre l'estat del mar, mentre que la resta han estat per rescats de persones, incivisme o inseguretat.