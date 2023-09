Salou augmenta de dos a sis el nombre de sirenes de risc químic

Demà participarà en el simulacre que inclou l'enviament d'alertes als telèfons mòbils

Actualitzada 19/09/2023 a les 16:04

Salou ha incrementat el nombre de sirenes d'avís per risc químic de dues a sis en tot el municipi. Els nous dipositius han estat instal·lats estratègicament per cobrir la Urbanització Covamar, Cap Salou, Urbanització Mirador de Salou, l'Edifici de l'Ajuntament, l'Edifici Atenea i la platja de Llevant.Demà dimecres, entre les 11 i les 11:30 del matí, es farà un simulacre d'activació de sirenes d'avís per risc químic. Aquest exercici forma part del Pla d'Actuació en Emergències Químiques (PLASEQTA).Aquest exercici combinarà l'activació de les sirenes amb l'enviament d'alertes als telèfons mòbils de la població afectada. Un dels principals objectius és fer que la població es familiaritzi amb el so de les sirenes i l'identifiqui en cas de necessitat de confinament.Durant la prova, els telèfons mòbils emetran un so fort i vibraran i s'explicarà que es tracta d'un test de la Protecció Civil. A més, apareixerà a la pantalla del mòbil un missatge d'alerta que requerirà l'acceptació de l'usuari. Aquest missatge inclourà informació rellevant sobre l'emergència i les accions a seguir. És fonamental llegir amb atenció aquest missatge i mantenir la calma, seguint les recomanacions de Protecció Civil.Per estar informat durant l'emergència, es recomana utilitzar els mitjans oficials, les xarxes socials del municipi, els serveis d'emergència i els mitjans de comunicació. La col·laboració activa de la ciutadania és crucial per garantir una resposta eficaç en situacions d'emergència.