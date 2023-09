PortAventura World oferirà sis passatges del terror i una 'scare zone' per Halloween

El parc manté la 'Halloween Parade' i hi haurà diferents espectacles itinerants i animació de carrer

Actualitzada 19/09/2023 a les 12:50

PortAventura World donarà el tret de la seva nova edició de Halloween el pròxim 23 de setembre, que s'allargarà fins al 12 de novembre. La temporada durarà més de 50 dies, per l'aposta del resort per desestacionalizar el turisme de la zona, després d'impulsar la seva reobertura històricament més primerenca el passat mes de febrer.Els amants del terror i l'adrenalina trobaran en la nova edició de Halloween de PortAventura World una completa proposta d'activitats, amb diverses novetats respecte anys anteriors. A més de gaudir de nous espectacles i de la tematització de tot el parc, el públic podrà recórrer 6 passatges del terror i una nova scare zone La Maledicció de l'Emperador.La seva programació oferirà prop de 2.500 hores de xous i comptarà amb la participació de 220 actors, per oferir experiències adaptades a tota mena de públic.Per a David García Blancas, director general de PortAventura World, la companyia aspira a «continuar apostant per una de les coses que millor sabem fer, el nostre mític Halloween, sempre amb una nova proposta d'activitats, però també conservant els espectacles i passatges del terror que sabem que més agraden. El nostre objectiu és continuar aconseguint, o fins i tot superar, les nostres xifres rècord d'ingressos i visitants, que l'any passat es van situar en més de 650 mil persones».El resort ha preparat per a la nova temporada una scare zone molt especial, La Maledicció de l'Emperador. Es tracta d'un emocionant recorregut a l'aire lliure apte noés per als més atrevits. Aquesta zona, situada a la Xina Baixa des de la sortida del món de Polynesia fins al teatre Temple Magic, és d'accés lliure i comptarà amb 20 personatges terrorífics que buscaran la interactivitat amb el visitant els caps de setmana, festius i dies més assenyalats de la temporada. Els més porucs podran evitar-la triant un recorregut alternatiu a través de Sesamo Aventura.Així mateix, els visitants podran tornar a viure els emblemàtics passatges del terror L'Illa Maleïda, el recorregut de la qual s'endinsa en PortAventura Carib Aquatic Park; REC Experience, en Polynesia; Horror in Texas, a Far West; Truc o tracte, a la Xina, i Apocalipsi Maia i La Mort Viva, a Mèxic.El Halloween Passport ja està disponible per la compra en línia amb l'objectiu que els visitants puguin gaudir al màxim de l'oferta especial de passatges d'Halloween.Un dels compromisos de PortAventura World és promoure l'economia circular, que té com a objectiu l'optimització dels materials i els recursos per allargar la seva vida útil i, així, minimitzar l'impacte en el medi ambient. Entre altres mesures per complir amb aquest propòsit, una vegada finalitzi la temporada de Halloween, les 15.000 carabasses que han decorat el parc, i que procedeixen de cultius ecològics de finques del territori, es convertiran en aliment per a bestiar de granges de la zona.A més, PortAventura Dreams, el village de la Fundació PortAventura, que cada any acull a més de 200 famílies amb menors en situació de vulnerabilitat per una malaltia greu, impulsarà també activitats de Halloween per als més petits, com tallers de maquillatge.També podran gaudir d'espectacles com Halloween Factory, que es representarà en el Gran Teatre Imperial de la Xina, perfecte per als aficionats a la música i a ball; Bang Bang Halloween, ambientat en el llunyà oest i per a tota la família; Vampires, una mescla mestra d'humor i terror; Horror al llac, que omplirà de misteri el llac de Mediterrània, o El Dia dels Morts, un homenatge a la tradicional festa de Mèxic. Per als més petits, Ja és Halloween en Sesamo Aventura oferirà la cara més divertida i familiar de la festa de Halloween.A més, les nits seran molt especials amb la gran desfilada Halloween Parade i es desenvoluparan espectacles itinerants i animació de carrer amb 26 personatges cèlebres que recorreran el parc durant tot el dia.