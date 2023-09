Liciten per 6 MEUR les obres complementàries del nou tram Valls-Montblanc de l'A-27

L'obra preveu un pas superior a la via a petició dels veïns de Lilla

Actualitzada 19/09/2023 a les 13:13

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat per 6.099.035,03 milions d'euros (IVA inclòs) les actuacions complementàries a la connexió de l'autovia A-27 amb la carretera N-240 i altres actuacions al tram Valls-Montblanc, en construcció des del març de 2019 i «en fase avançada per finalitzar-lo». Per millorar la connexió entre l'autovia A-27 i la carretera N-240, es farà un pas superior al quilòmetre 4,6, que reposa el camí de Camp Magre i Vilaverd, a petició dels veïns de Lilla. També es protegirà l'oleoducte de CLH, es revestirà i es farà un edifici annex al centre de control del túnel del Coll de Lilla, s'hi instal·larà una central fotovoltaica i fibra òptica, i es reforçaran alguns sistemes de contenció.L'actual N-240 entre Tarragona i Montblanc constitueix un dels principals eixos viaris de connexió entre Tarragona i la zona nord-occidental de Catalunya i és un dels corredors més transitats de l'eix Madrid-Saragossa-Lleida. L'autovia A-27 serà una via alternativa de gran capacitat i seguretat a la carretera N-240 entre Tarragona i Montblanc, on enllaçarà amb l'autopista AP-2. Actualment, l'autovia està en servei entre Tarragona i Valls. En el nou tram Valls-Montblanc, la carretera salva la Serra de Miramar a través del pas del Coll de Lilla, a 580 metres d'altitud, amb un traçat sinuós i forts pendents, tot i que disposa d'un carril addicional per a vehicles lents en tota la longitud de la rampa.