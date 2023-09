La filosofia 'slow' en el món del vi i la gastronomia, eix del Most 2023

El festival de cinema comptarà amb 46 films a la principal secció de competició

Actualitzada 19/09/2023 a les 14:39

El Most, Festival de Cinema Internacional del Vi, se centrarà enguany en la filosofia slow aplicada a la viticultura, la gastronomia i la cuina de proximitat, segons ha fet públic la direcció en un comunicat aquest dimarts. La 12a edició del certamen arribarà del 2 al 12 de novembre al Penedès i del 22 al 26 del mateix mes al Priorat. Pel que fa a la vessant competitiva, la secció Collita mostrarà 46 obres procedents de tretze països, com el Japó, Canadà, Austràlia o Ucraïna. En l'àmbit dels curtmetratges, la secció Brot guanya presència i s'amplia a quatre sessions, amb un 25% de films produïts des de Catalunya. Aquest cop Itàlia serà el país convidat «per retre homenatge al seu vi, cuina i cinema».Ja es coneixen alguns dels títols que competiran en la secció Collita. De fet, la producció catalana representa el 20% dels treballs presentats, amb novetats destacades com l'estrena de La contra etiqueta, el que es veu i el que es beu, la nova pel·lícula de Clara Isamat, realitzadora i sommelier catalana que ha estat premi Most els anys 2016 i 2018. La resta de la programació la completa la secció Gran Reserva, fora de competició, amb preestrenes d'alguns títols de renom, dels quals encara no n'ha transcendit cap títol.Paral·lelament, es duran a terme altres activitats com tastos o cinema als cellers. Fora d les pantalles, enguany s'estrena la MosTeca, un cicle anual que servirà per a reflexionar des de la pantalla a l'entorn de l'alimentació, la gastronomia i el futur de l'agricultura. Una delegació de Slow Wine Itàlia serà l'encarregada de donar el tret de sortida a aquesta iniciativa.