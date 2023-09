H10 Imperial Tarraco rep el premi al millor hotel de la província

L'entrega dels guardons es va fer ahir en el sopar anual de la Federació d'Hostaleria, a La Boella

L'Hotel H10 Imperial Tarraco va rebre el primer premi a millor hotel de la província de Tarragona. El van seguir l'Hotel Tancat de Codorniu, amb el segon premi, i l'Hotel Casa Ceremines, amb el tercer premi, en el marc del 46è sopar anual per celebar l'aniversari de la Federació d'Hostaleria, que es va realitzar ahir a la nit a La Boella.L'entrega d'aquests guardons, fruit d'una col·laboració entre l'Associació Hotelera de l'AEHT i Booking, va ser la gran novetat del sopar, el qual va acollir a 350 persones entre socis, partners, col·laboradors, treballadors i institucions. L'esdeveniment, conduit pel periodista Enric Company, també va comptar amb nombroses personalitats com el subdelegat del Govern d'España, el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, la presidenta de la Diputació de Tarragona, el president del Port, els presidents de les quatre Cambres de Comerç i els alcaldes i alcaldesses de Valls, Salou, Reus, Vila-seca, Cambrils i el Vendrell.L'acte va començar a les vuit del vespre amb un aperitiu als jardins de La Boella, on també es va instal·lar una àmplia representació de les més de 80 empreses col·laboradores de la Federació amb estands expositius dels seus productes i serveis.A continuació, la festa es va desplaçar al saló, on Francesc Pintado, president de la Federació, va iniciar els parlaments destacant «la importància de posar en relleu l'altra Costa Daurada, aquella que comprèn tot el territori, que desestacionalitza i que genera llocs de treball 365 dies l'any». Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, també va participar en els parlaments, els quals van finalitzar amb un repàs dels objectius assolits per la Federació el darrer any a càrrec de Laia Benaiges, cap de comunicació de l'entitat.Després de les postres, l'AEHT va homenatjar als associats amb més de 25 anys a l'entitat, entre els que van pujar a l'escenari a recollir el premi Hotel & Spa Can Josep de Bot, Restaurant Masia Sagués de Vimbodí, Ca l'Àngel de Valls, Restaurants Censals del Perelló, Restaurant Les Moles d'Ulldecona, La Botiga del Cafè de Tarragona, Les Fonts de Can Sala de Tarragona i Restaurant La Siesta de Salou.A continuació, Cristina Carrasco, account manager, i Arlette Delgado, marketing team manager de Booking, van ser les encarregades d'atorgar els premis als millors hotels de la província. A la nit, es va realitzar el tradicional sorteig d'experiències als allotjaments de l'Associació Hotelera de l'AEHT. Francesc Pintado va destacar que «ara sí podem dir ben alt que celebrem 46 anys amb orgull de pertinença, que l'AEHT és més forta que mai i que continuarem treballant amb responsabilitat, amb il.lusió i amb passió per seguir fent créixer el nostre sector sector».