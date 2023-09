Èxit de participació de la quarta edició de CambriBike

L'esdeveniment ha convertit Cambrils en veritable capital del Cicloturisme de la Costa Daurada amb múltiples activitats i una participació històrica

Actualitzada 19/09/2023 a les 16:30

Més de 2.300 participants es van donar cita aquest cap de setmana al Parc del Pinaret de Cambrils amb motiu de la quarta edició de CambriBike. La pluja va obligar a cancel·lar les activitats del divendres no va aconseguir rebaixar una participació que ha estat històrica.L'organització, liderada pel Patronat de Turisme, ha comptat amb la participació de tots els clubs i entitats cambrilenques vinculades al cicloturisme, deixant petjada de la importància que té aquest esport a Cambrils.El Patronat de Turisme juntament amb Naturetime, Club Rodabike, Esports Marine, Penya Cicloturista de Cambrils, Club Esquirols de Ciclisme, Pedals Non Stop i A Pinyó Fix han estat els artífexs de totes les propostes del cap de setmana.CambriBike 2023 ha aconseguit construir un programa d'activitats amb totes les disciplines i per a totes les edats, amb importants novetats com les dues competicions federades, Kids Cup i Copa Tarragona de Trial, amb rècord de participació, i la incorporació d'iniciatives abans distribuïdes en altres moments de l'any com la solidària Pedals Non Stop, i la celebració de la Fancy Women Bike Ride.Les marxes BTT, nocturna BTT i de carretera, sumades a les competicions més exigents com l'Eliminator Adults o l'espectacular Ciclocross i l'Open Kids (amb participants amb edats des d'1 any) o el circuit d'educació vial i el d'habilitats per als infants, han fet de Cambrils la veritable capital del Cicloturisme de la Costa Daurada.Les procedències dels participants és un altre dels factors a destacar d'aquesta edició, amb esportistes de tot Catalunya, Andorra, Valencia, Aragó, Andalusia, França, Portugal i Holanda. Un dels objectius del Patronat de Turisme és convertir CambriBike en un focus d'atracció de Turisme esportiu que generi visibilitat, posicionament i pernoctacions.Aquest any un altra celebració important ha tingut cabuda a CambriBike, com ha estat l'inici de les commemoracions del 50è aniversari de la Penya Cicloturista de Cambrils. I com a complement, CambriBike també ha acollit l'exposició de bicicletes clàssiques de carreres de la col·lecció privada de David Martin, vinguda expressament de Terol.Tallers de mecànica, exhibicions, zona expositiva, espais de recuperació muscular amb fisio, dj i la possibilitat de comprar el maillot oficial de CambriBike han estat altres atractius durant el cap de setmana.La valoració per part dels organitzadors, de la Federació Catalana de Ciclisme, de la Delegació Territorial d'Esports i, sobretot, dels participants ha estat molt positiva i encoratja al Patronat de Turisme de Cambrils i a tots els col·laboradors a començar a treballar en la cinquena edició de CambriBike.