Constantí instal·la dos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Els nous punts de recàrrega, que ja han entrat en funcionament, es troben al carrer Anselm Clavé i a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer i són punts de recàrrega ràpida

Actualitzada 19/09/2023 a les 17:01

L'Ajuntament de Constantí ha instal·lat dos nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics al nucli urbà del municipi. Els nous punts de recàrrega, que ja han entrat en funcionament, es troben ubicats al carrer Anselm Clavé i a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer i són punts de recàrrega ràpida (potencia 55 KW). El punt de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer compta amb dues places d'estacionament i recàrrega amb bateria inclinada, mentre que el del carrer Anselm Clavé compta també amb dues places d'estacionament i recàrrega en cordó.El consistori s'ha adherit a l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya pel subministrament i instal·lació d'aquests dos equips de càrrega rapida. El punt de recàrrega de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer ha tingut un cost de 54.856,81 euros i el del carrer Anselm Clavé, de 55.979,00 euros. Per realitzar aquesta inversió, l'Ajuntament de Constantí ha rebut una subvenció que cobreix fins a un 70 % del cost, corresponent al pla MOVES III, en la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (BDNS 585774). L'import total concedit amb aquesta subvenció és de 77.585,07 euros.L'objectiu d'aquesta acció és continuar avançant cap a una mobilitat cada vegada més sostenible amb l'objectiu de reduir les emissions i promoure l'ús de vehicles sense combustibles fòssils. Aquests dos nous punts s'afegeixen als ja existents al carrer Major (davant de l'Ajuntament), a l'Avinguda Onze de Setembre (davant del Pavelló) i al carrer Barcelona.Els requisits per utilitzar aquests punts de recàrrega per a les persones interessades són: estar empadronats a Constantí; sol·licitar la targeta de recàrrega a l'Ajuntament mitjançant registre, requisits i model d'instància específic; i donar-se d'alta en l'App mòbil EVCharge per incloure en el domini Constantí, ja que es tracta de punts restringits i no oberts als usuaris en general.