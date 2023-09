Un centenar de persones participen a la jornada de portes obertes del jaciment arqueològic de la Boella

Es van realitzar diferents tallers didàctics a la zona del terme municipal de la Canonja

Actualitzada 18/09/2023 a les 15:20

Prop d'un centenar de persones es van acostar el passat dissabte al jaciment arqueològic del Barranc de la Boella per conèixer de primera mà els treballs d'excavació que es duent a terme en aquella zona del terme municipal de la Canonja. Durant la jornada també es van realitzar diferents tallers didàctics de demostració de talla d'eines de pedra a càrrec de tècnics de l'IPHES-CERCA.Aquesta jornada va tenir lloc aprofitant la nova campanya d'excavació que es va iniciar el 6 de setembre i finalitzarà el dia 29. La campanya, que enguany arriba a la 17a campanya consecutiva, està dirigida pels investigadors/es de l'IPHES-CERCA Palmira Saladié i Josep Vallverdú.L'objectiu d'aquesta campanya és continuar amb els treballs d'excavació en extensió en els sectors de la Cala 1 i la Mina. En el cas de la Cala 1, durant campanyes anteriors s'han recuperat restes d'un mamut escorxat pels humans del pleistocè inferior ara fa 1 milió d'anys, juntament amb gran quantitat de restes d'eines de pedra que representen les evidències més antigues a Europa de la cultura acheuliana, coneguda també com a destrals de mà i que són el testimoni de les dispersions humanes més antigues registrades fora d'Àfrica.En el cas de la Mina, es continuaran els treballs d'excavació en extensió en una àrea aproximada d'uns 300 m2, el més ric dels registrats fins ara al Barranc de la Boella. En ell s'hi han recuperat abundants eines de pedra, fetes principalment de sílex i restes animals (ossos, dents i astes) acompanyades de copròlits (excrements fòssils) de hiena molt habituals en aquest indret.Durant aquest temps, el jaciment de la Boella s'ha convertit en un referent internacional per al coneixement de les primeres ocupacions humanes d'Europa.