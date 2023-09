Protecció Civil farà un simulacre de risc químic activant les sirenes i les alertes al mòbil aquest dimecres a Tarragona

La prova afectarà unes 200.000 persones, però no caldrà confinar-se

Actualitzada 18/09/2023 a les 19:53

Aquestes proves s'estan realitzant de manera periòdica des de l'explosió d'IQOXE, a Tarragona, el gener del 2020. Les sirenes de risc químic es troben en dotze municipis del Camp de Tarragona i dos de l'Ebre. Són Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Canonja, la Pobla de Mafumet, Perafort, Reus, Salou, Vilallonga, Tarragona, Vila-seca, Tortosa i Flix. Tot i això, es pot donar el cas que dimecres una persona no escolti el so de les sirenes, però sí que rebi el missatge. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha remarcat la importància de fer aquest tipus de proves de manera «territorialitzada», ja que abans es feien a escala de tot Catalunya el mateix dia. Cassany ha apuntat que la prova servirà perquè la ciutadania es «familiaritzi» amb el so d'alerta i «comprovar el radi d'auscultació de les sirenes». Com en els últims simulacres, després de la prova, Protecció Civil activarà una enquesta en línia perquè la ciutadania respongui un qüestionari breu i es pugui mesurar el percentatge de població que ha rebut l'alerta. Cal recordar que en cas d'accident químic real la premissa és tancar-se en l'edifici més proper i tancar portes, finestres i qualsevol ventilació a l'exterior.

Protecció Civil farà un simulacre de risc químic activant les sirenes i les alertes al mòbil aquest dimecres, 20 de setembre, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre a les 11 del matí. D'aquesta manera, es recuperen les proves de sirenes que no es feien des del 2019. A més, es testejaran les dotze noves sirenes que s'han instal·lat des de llavors, de les 49 totals que hi ha a la demarcació. Protecció Civil calcula que el simulacre afectarà 200.000 persones, tot i que la ciutadania no s'haurà de confinar. Sí que ho faran algunes escoles de manera voluntària.Des de la Generalitat insisteixen a configurar el telèfon mòbil per rebre els avisos d'emergència.