La Pobla de Mafumet organitza una gran caminada popular durant la celebració del 10è Duatló

La cita del 30 de setembre tindrà un recorregut de 9 km

Actualitzada 18/09/2023 a les 13:07

La Pobla de Mafumet ha organitzat una gran caminada popular durant la tarda del 30 de setembre. Aquell dia, els aficionats al duatló tenen una cita amb la dotzena edició de la prova de l'especialitat, en una prova emmarcada en el Just Tri, el circuit de triatló més gran de Catalunya. Com de costum, la prova estarà organitzada conjuntament per Running Solutions i l'Ajuntament. Enguany, a més, la cita arriba amb grans novetats, ja que a la tradicional prova de duatló s'hi sumen dues modalitats esportives més: d'una banda, el trail, amb un interessant recorregut de 9 km per l'entorn del poble. i d'una altra banda, la caminada popular, també amb 9 quilòmetres de traçat i que s'ofereix com una opció per a tots els públics. Així mateix, també està prevista la realització d'una cursa infantil oberta a la participació de tots els infants.Pel que fa a les inscripcions, l'organització ha fixat un preu de 16 euros per a l'obtenció de dorsal en la modalitat de trail, mentre que el duatló té un preu de 19 euros en modalitat individual, i de 29 euros per a la competició de relleu per parelles. Pel que fa a la caminada, és gratuïta i només cal confirmar la inscripció amb antelació. En tots els casos, les persones participants rebran diferents obsequis, com ara bossa d'avituallament i accés a la posterior botifarrada, barra de begudes i animació musical amb què es clourà la trobada esportiva. En el cas de les modalitats de pagament, a més, tots els inscrits rebran també una samarreta tècnica i la foto d'arribada a meta.Les persones interessades poden apuntar-se a aquesta gran jornada esportiva a través dels enllaços web https://justri.es/duatlo-la-pobla/ , per a aquells que vulguin competir al duatló o al trail; o bé a través de https://justri.es/caminada/ , per als qui optin per a la caminada.D'altra banda, cal recordar que la recollida de dorsals, l'entrega d'obsequis d'inscripció (bossa del participant) i el check in de la bicicleta es farà en la franja horària de 15 a 16.30 h, mentre que el Duatló donarà inici a partir de les 17 h i el trail i trekking ho faran a les 19 h. Una hora després donarà inici l'acte de lliurament de premis als millors competidors.