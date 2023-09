La Festa Major de Vandellòs se celebrarà del 21 al 24 de setembre

Una quarantena d'activitats conformen el programa

Actualitzada 18/09/2023 a les 14:52

El pregoner

La Festa Major de Vandellòs en honor de Sant Cosme i de Sant Damià començarà el dijous 21 de setembre, a les 18:30 h, amb el repic de campanes de l'església; i finalitzarà el diumenge 24 de setembre, després del castell de focs, previst quan finalitzi l'espectacle musical Tribut a Serrat, de les 20:30 h.Per aquests quatre dies, el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) ha organitzat, amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'altres entitats locals, una quarantena d'actes per a tots els públics. Entre aquests, destaquen els tradicionals, com ara la XXVI Clotxada Popular; el XXXIV Gran Correfoc de Nit, amb les colles de Diables de Pratdip, Salou, Móra la Nova i Vandellòs; la VIII Trobada de Gegants i Capgrossos, amb la Colla Gegantera del Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant i la Colla de Capgrossos del CCERV; l'Homenatge a la Vella Pagesia, la Plantada de bèsties i presentació de les manotes; el seguici popular pels carrers del poble i el ball de nit, amb l'orquestra Maravella.La presidenta del CCERV, Carme Escoda, ha remarcat també la inauguració de l'exposició F de futbol a Vandellòs. 100 anys de futbol. 100 anys de passió, que ha organitzat el Club de Futbol Sala Vandellòs (CFS) amb motiu de la celebració del seu centenari; i el II Sopar popular, que tant èxit va tenir l'any passat. Entre les novetats d'enguany hi ha l'obra de teatre Jubilats i amb una pensió de merda, protagonitzada per l'humorista Ramon Navarro de Filiprim i Frank Dubé; l'espectacle de carrer Al safareig!, de la companyia Teatralitzat; i el concert de rock de la Banda Clau de Vent, del grup de versions Play versions, el Vermut rumbero amb el grup de versions Aterra; el Cafè concert de música tradicional a càrrec del grup Punt de Malura i l'espectacle Tribut a Serrat.A més, hi haurà actes adreçats especialment a la canalla com un espectacle de titelles, la cercavila La gran Família, disco mòbil amb els djs Frank i Marcos, el 5è Corregaratges amb la Xaranga Suquet Calero, l'11è Sopar jove, la gimcana Asclats de Festa, la Nit Jove amb el grup de versions La Selva, i les actuacions dels djs Aleix Ballesté i Bonkers.Enguany, la persona encarregada de fer el pregó, el dijous 21 de setembre, a les 19 h al pavelló poliesportiu, serà Mossèn Ramon Font, que va ser rector de la parròquia de Sant Andreu de Vandellòs. El motiu pel qual l'Ajuntament l'ha escollit com a pregoner, segons ha explicat l'alcaldessa, Assumpció Castellví, és que «durant els anys que va fer de sacerdot al poble (del 1977 al 1984), va deixar una bona petjada en moltes persones».L'acte del pregó estarà amenitzat per la banda municipal de música Clau de Vent i, posteriorment tindrà lloc la presentació de la pubilla (Paula Vergés Gordillo) i les damisel·les d'honor (Eyerus Barceló Margalef i Karen Maldonado Ayme).