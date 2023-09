El III Mercat Medieval de Castellvell del Camp estrena «la plaga» passatge del terror i un campament medieval

La fira que tindrà lloc els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre, també incorpora un campament de bruixes i presenta més de 30 parades

Actualitzada 18/09/2023 a les 15:52

Més de 30 paradetes, mostres d'oficis i tallers

Les novetats

Horari de la fira

El III Mercat Medieval de Castellvell del Camp, que se celebrarà els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre, arriba totalment renovat i amb importants novetats. Entre les més destacades, hi ha la recreació d'un campament medieval, un campament de bruixes amb passatge infantil per als més petits i «la plaga» passatge del terror per als més valents. Aquestes dues darreres activitats es faran a l'antic Celler de Castellvell, que s'estrena com a nou espai de la fira medieval.L'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, ha dit a la roda de premsa de presentació que «un any més Castellvell demostra amb el mercat medieval un esforç i una aposta per la cultura i perquè el nostre municipi sigui un pol d'atracció a la comarca gràcies a esdeveniments com aquest». Sabaté ha destacat que enguany s'han incorporat nous espais per a la celebració del mercat, com l'antic Celler de Castellvell, i ha celebrat que «entitats del poble s'hagin incorporat a la fira».El representant de l'associació cultural Reus Medieval, Alejandro Yeste, ha destacat que «hem apostat per una tercera edició molt diferent a la d'altres anys. Hem treballat amb una empresa de la terra amb molta experiència i molta visibilitat al territori».El carrer Pompeu Fabra seguirà sent l'eix central de la fira medieval, que aplegarà més d'una trentena de parades de bijuteria, alimentació i restauració. Hi trobarem parades d'embotits i formatges, forn de pa, encens, olives, minerals, una taverna de 30 metres i la foodtruck reusenca «La Ganxeta», que es decorarà per l'ocasió i ens oferirà els seus «tacos».El mercat medieval comptarà amb la presència de 4 mostres d'oficis (encunyació de monedes, fabricació de paper, fuster i picapedrer). També hi hauran 4 tallers de fabricació d'espelmes, pintar gots, beuratges màgics i de pintar galetes, que es faran al pati de les escoles velles en horari de matí i tarda (d'11 a 13 h i de 18 a 20 h).La fira medieval d'enguany també aposta per la participació de tres entitats del municipi. A més, els infants podran gaudir de diverses atraccions infantils.El III Mercat Medieval estrena novetats importants. En primer lloc, es recrearà un campament medieval al pati de les escoles velles amb 10-12 persones fent vida quotidiana. S'hi faran diversos passis i espectacles de carrer.L'antic Celler de Castellvell es convertirà en un campament de bruixes, el dissabte 30 de setembre i el diumenge 1 d'octubre, de les 11 a les 14 h. Els més petits podran gaudir d'un passatge infantil, fotomató infantil, taller de bombolles, carreres d'escombres i una àmplia zona de jocs. El passatge tindrà un preu de 2 euros i les activitats a 1 euro.Finalment, l'antic celler també es transformarà en una «plaga» passatge del terror les tardes i vespres del divendres, dissabte i diumenge, de 18 a 22 h. Serà un recorregut per un hospital medieval, amb metges i monjos infectats per la pesta, i en el què els visitants s'endinsaran en allò més profund de la pesta negra. El de Castellvell esdevindrà un dels primers passatges de la temporada de «Halloween» 2023 al territori. El preu de l'entrada és de 3 euros.L'horari d'obertura de la fira serà el divendres, de les 18 a les 23h, el dissabte d'11 a 23h, i el diumenge, d'11 a 22h. La restauració romandrà oberta fins més tard de l'hora de tancament si la situació ho requereix.