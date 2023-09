Cambrils es deixa 'prendre el pèl' per la lluita contra l'Esclerosi

La regidora d'Inclusió Social, Gemma Balanyà, destaca l'alta participació del públic tot el matí

Actualitzada 17/09/2023 a les 21:54

«Ha estat una jornada molt positiva, no només per l'alta participació de públic sinó, sobretot, perquè hi hagi tanta gent implicada que l'ha fet possible». Aquesta és la valoració que ha fet Gemma Balanyà, regidora d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Cambrils, sobre la campanya Deixa't prendre el pèl que va convertir el port en un gran saló ahir al matí on es van reunir una seixantena de professionals de la perruqueria, la barberia i l'estètica per recaptar fons contra una causa comuna: la lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

La ciutadania es va bolcar per pentinar-se, tallar-se el pèl o la barba o fer-se les ungles a l'aire lliure. «El servei de tall de cabells de mascotes ha estat ple i, fins i tot, el de massatge», explica Balanyà a l'espera de conèixer el total de diners recaptats per a donar suport a les famílies amb persones afectades per l'ELA a través de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls i amb la col·laboració de l'associació cambrilenca Swim For ELA, de la que en Siscu Morell i la Joana Bono en són els caps visibles al municipi.

La campanya Deixa't prendre el pèl, que habitualment es dedica a recaptar fons per a malalties infantils enguany feia un parèntesi per sumar els seus esforços contra l'ELA, «una malaltia per la qual els familiars de persones afectades necessiten moltes ajudes, ja que presenten un nivell de dependència molt alt», subratllava Balanyà. De fet, la campanya d'aquest any ha tingut com a lema «Donem-li la volta a la L», destacant la importància de donar suport als pacients d'ELA per aixecar-se i enfrontar els reptes que aquesta malaltia presenta.

Voluntaris

«Cal destacar que la campanya no només ha estat un èxit per fer pedagogia sobre la malaltia i tot el que implica, sinó pel fet que tot un col·lectiu o un gremi es reuneixi per donar aquests serveis. A banda dels professionals i hi ha hagut un centenar de voluntaris per fer-la possible. Que es pugui fer un esdeveniment com aquest de forma tan altruista, m'omple d'orgull», destacava l'edil.

A banda dels serveis de perruqueria, estètica i massatges, els assistents van poder gaudir de les passejades en barca pel port a càrrec del Club de Rem, de tastets de CrossFit per part de Tiburon Crossfit, de la fideuada cuinada a la Confraria de Cambrils i de servei de bar i degustacions, així com de música en directe al llarg del matí.

Deixa't prendre el pèl és una campanya solidària que va sorgir l'any 2016 arran d'un cas de càncer infantil a Cambrils impulsada pel barber cambrilenc Javi Torrente. i un grup de companys de professió.