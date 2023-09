Nou anys de presó per a l'acusat d'intentar matar un home amb una destral al Rourell

La defensa del condemnat recorrerà la sentència perquè argumenta que s'ha rebutjat l'atenuant de reparació dels danys

Actualitzada 15/09/2023 a les 14:04

Cop de destral

Peticions de presó

L'Audiència de Tarragona ha imposat nou anys de presó a l'acusat d'intentar matar un altre home amb una destral en una masia del municipi del Rourell (Alt Camp) el juliol del 2019. Els magistrats de la secció quarta també han dictaminat que el condemnat haurà de pagar una indemnització de 60.000 euros als hereus de la víctima, que va morir l'any 2022 arran d'una cardiopatia. El processat també haurà de complir una pena de cinc anys de llibertat vigilada. El ministeri fiscal demanava deu anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa, sense l'atenuant de confessió, que el tribunal ha tingut en compte. La defensa recorrerà la sentència perquè, diu, no s'ha acceptat l'atenuant de reparació dels danys.En la sentència, que ha avançat el Diari de Tarragona i a la qual ha tingut accés l'ACN, els magistrats argumenten que ha quedat «plenament» acreditada la intenció del processat de matar la víctima «per la naturalesa dels actes desenvolupats». El tribunal també considera que és «raonable» la manifestació de l'acusat sobre el «temor que va sentir» quan la víctima va entrar de nit a la masia, on vivia. «Després d'iniciar-se una conversa que es va tensar; l'acció de l'acusat, de colpejar amb la fulla d'una destral al cap de la víctima, provocant una fractura òssia, constitueix una acció destinada a causar la mort del perjudicat», recull la resolució.En paral·lel, els jutges sentencien que la trucada del processat al 112 i que es presentés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per explicar els fets s'han de tenir en compte com a atenuants de confessió.Els fets es remunten al 12 de juliol de l'any 2019, quan la víctima va anar a comprovar l'estat de la masia on havia viscut uns anys abans mentre estudiava, la qual està situada al municipi del Rourell. Segons les declaracions de diversos testimonis, fetes durant el judici celebrat el mes de juliol d'enguany, l'home va anar a esbrinar si la casa estava ocupada a petició del seu propietari i amic. Després de barallar-se amb l'acusat, va tornar ple de sang i amb un tall al cap «greu» al casal del poble, on prèviament havia sopat.La víctima va morir l'any 2022 per una cardiopatia i en el judici es va llegir la declaració prestada en seu judicial. Llavors, va declarar que el mas es trobava en males condicions i que el processat estava «molt alterat» i que es va «violentar» per la seva presència. També va afirmar que de «forma inexplicable» l'acusat va començar a colpejar-lo.Pel que fa al condemnat, va assegurar que es pensava que li havia llançat un pal i que ho havia fet en defensa pròpia. Així mateix, en la seva declaració, va asseverar que la víctima va entrar a casa seva amb actitud «poc amistosa» per reclamar-li què hi feia allí, i que el va fer caure a terra d'un cop.En les conclusions finals, el fiscal va mantenir la petició de deu anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i va retirar l'atenuant de confessió, que havia demanat inicialment. A més, va afegir la petició de llibertat vigilada per un període de cinc anys. També va sol·licitar una indemnització de més de 190.000 euros de responsabilitat civil per als hereus de la víctima.Per la seva banda, l'advocada de la defensa va demanar l'absolució argumentant que el jove va actuar per la «por insuperable» i en «legítima defensa» davant dels fets. Té previst recórrer la sentència perquè argumenta que el tribunal no ha tingut en compte l'atenuant de reparació dels danys, ja que, assenyala, el condemnat va trucar al 112 per demanar ajudar tant per ell com per a la víctima.