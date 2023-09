Més d'un centenar d'infants gaudeixen del casal d'estiu del Morell

L'activitat s'ha allargat durant deu setmanes i ha tingut més participació que mai

Actualitzada 15/09/2023 a les 15:01

Més d'un centenar d'infants han participat, al llarg dels darrers mesos, en el Casal d'estiu del Morell, organitzat des de la regidoria de Benestar social i família de l'Ajuntament del municipi. Una proposta que ha donat cobertura a les necessitats de conciliació d'una setantena de famílies, majoritàriament morellenques, amb deu setmanes d'activitat i més participació que mai.Com sempre, la programació de les activitats s'ha centrat en un eix d'animació que, en aquesta ocasió, ha estat les arts. Així, s'ha aprofundit en la música, la pintura, l'escultura, la dansa, l'arquitectura, el teatre de titelles o el maquillatge artístic, entre altres. Aquest ha estat el fil conductor que s'ha seguit per a poder treballar els objectius educatius marcats, i que ha englobat transversalment tota la temàtica del casal i el disseny de la samarreta que infants i monitores han portat els dies de sortides.Des de l'organització del casal en fan un bon balanç, amb infants que aprenen a compartir, a cooperar, a guanyar i a perdre, amb grans fent d'exemple a seguir i acompanyant els més petits... Tot un seguit de fites que reivindiquen la gran tasca socioeducativa que es fa des de l'educació en el lleure.Alhora, reconeixen que «treballar amb infants és una feina delicada, que comporta molta dedicació», exposen, «per això desenvolupem la nostra tasca de la manera més responsable possible», conclouen. Tot plegat, amb una trajectòria que avala la proposta, i amb famílies tant del Morell com de fora que hi confien des de fa anys. Per arribar fins aquí és important anar millorant cada any, cosa que s'aconsegueix amb l'escolta de les famílies i dels infants, i fent els canvis necessaris després de valorar tots i cadascun dels aspectes del casal.Així, «de cara al futur es continuarà treballant per millorar estiu rere estiu i disposar, al nostre municipi, d'un projecte socioeducatiu de qualitat com és el Casal d'estiu, on els infants se sentin com a casa», remarca la regidora de l'àrea, M. Jesús Valldosera.Un casal que compta amb el suport del programa Temps X Cures, gestionat des del Consell Comarcal del Tarragonès i liderat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una línia de finançament amb què es vol donar resposta a la necessitat de donar suport als serveis que descarreguin les famílies i, en especial, les dones que més ho necessiten, tenint en compte la perspectiva de gènere i interseccional de les càrregues de cura familiar.