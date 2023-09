L'obra «Hierba en movimiento», de la donostiarra Maider López, guanya la Biennal d'Art Diputació de Tarragona

El certamen es va reformular en la darrera edició, el 2021, amb la fusió dels premis de pintura i escultura, per adaptar-lo a les noves tendències creatives

Les obres guanyadores

Èxit de participació a la Biennal

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha acollit, aquest divendres al vespre, l'acte de lliurament de premis de la Biennal d'Art Diputació de Tarragona 2023 i la inauguració de l'exposició de l'obra guanyadora (de l'artista Maider López), de les dues que han obtingut accèssit (d'Antonio Manuel Menchen i Daniel Moreno) i de les deu finalistes (de Pedro Rogerio Aires, Judit Bou, Mariona Cañadas-Pedro Murúa, Daniel Alberto De la Barra, Pau Magrané, Sofia Montenegro, Quim Packard, Ignasi Prat, Maria Remedios Silvestre, Marta Van Tartwijk). Dues de les obres seleccionades són d'autors de la demarcació de Tarragona: en concret '8 Cercle', de Pau Magrané (la Selva del Camp) i “Dibuixos per recerca sobre taules”, de Quim Packard (Almoster), aquesta última ha rebut una menció especial per part del jurat.Totes les obres es podran visitar fins al proper 10 de desembre al Museu d'Art Modern, on el visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de la reformulació (l'any 2021) d'aquest històric certamen, que va fusionar els premis de pintura i escultura en un de sol per tal d'adaptar-se a les noves tendències creatives.El lliurament dels premis de la Biennal d'Art 2023 l'ha presidit la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, amb la participació del diputat de la institució Josep Baiges; de la directora territorial de Cultura, Lurdes Malgrat; del director del MAMT, Manel Margalef i de diversos dels artistes guardonats en aquesta edició. Llauradó ha posat de manifest que l'exposició de la Biennal esdevé “un aparador de les darreres tendències artístiques, amb propostes innovadores que fusionen diferents disciplines, eines i llenguatges”. La presidenta de la Diputació s'ha referit al prestigi que ha assolit la Biennal d'Art, un certamen a través del qual “brindem l'oportunitat a creadors i creadores per fer visible i compartir la seva obra i per donar-se a conèixer millor entre la societat”.Enguany, s'ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l'obra guanyadora i dos accèssits de 3.000 euros. A més, s'ha dotat amb 600 euros als treballs seleccionats per a l'exposició. La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, s'han admès obres de qualsevol estil que s'emmarqui dins del concepte actual de les arts visuals, independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i les autores.L'obra de la donostiarra Maider López 'Hierba en movimiento' ha estat la guanyadora de la Biennal d'Art 2023 de la Diputació de Tarragona. Es tracta d'una creació audiovisual que reflexiona sobre el món rural i la natura a través de l'acció de la sega i recol·lecció de l'herba de manera col·lectiva. La peça, que mostra les tasques agrícoles i els sistemes productius, fa visible la constant transformació de la natura i reflexiona sobre la ruralitat. El projecte guanyador ha obtingut un total de 6.000 euros.Els accèssits, de 3.000 euros cadascun, s'han lliurat a les obres: 'Cel Inferno' de Daniel Moreno (Vilassar de Mar) i 'Sin título' de Antonio Manuel Menchen (Madrid). L'obra de Daniel Moreno és una videoinstal·lació que tracta sobre l'obsolescència i la nostàlgia en els formats audiovisuals i reflexiona sobre el fetitxisme material, la noció d'escassetat en el col·leccionisme i l'especulació econòmica basada en el sentimentalisme. I pel que fa a l'obra d' Antonio Manuel Menchen, “Sin titulo” (serigrafia a una tinta sobre planxa de pladur, sobre bastidor metàl·lic) forma part d'una sèrie de treballs que es troben entre l'escultura i la pintura i que pretenen continuar amb una indagació en el terreny de la imatge a partir d'un treball de recol·lecció de fotografies que l'autor ha anat desenvolupant en els darreres quinze anys.Les obres seleccionades són 'Intersection', de Pedro Rogerio Aires; 'Tomaquets', de Judit Bou ; 'Ordit d'agost', de Mariona Cañadas i Pedro Murúa; 'Destierro', de Daniel Alberto de la Barra; 'Tres Bolígrafos', de Maider López; '8 Cercle', de Pau Magrané; 'Lo que siempre ha estado ahí', de Sofia Montenegro; 'Dibuixos per recerca sobre taules', de Quim Packard; 'El tapis del rei' d'Ignasi Prat; 'Sabes como disponer de un cuerpo?' de Maria Remedios Silvestre i 'Hand movie', de Marta Van Tartwijk.Un total de 163 artistes d'arreu de l'Estat han participat en la darrera edició de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona. Del total d'obres que s'hi han presentat enguany, 32 són d'autors i autores de la demarcació de Tarragona i 131 procedeixen d'altres indrets de Catalunya i de tot l'Estat.La Biennal d'Art és un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu del país i de l'Estat. Impulsada a través del Museu d'Art Modern (MAMT) de la Diputació, la Biennal d'Art va néixer fa 79 anys amb l'objectiu de potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el MAMT com a motor i aparador de noves tendències artístiques