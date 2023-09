L'associació La Mar de Pintura inaugura «A tota vela» avui al Centre Cultural de Cambrils

L'exposició, que es podrà visitar fins el 6 d'octubre, està formada per obres realitzades en diferents tècniques pictòriques

Actualitzada 15/09/2023 a les 15:14

L'associació La Mar de Pintura inaugurarà l'exposició “A tota vela” avui divendres, 15 de setembre, a les 20 hores, a la sala El Pati del Centre Cultural. L'acte anirà a càrrec de l'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; el regidor de Cultura, Jordi Barberà, i la presidenta de l'entitat artística, Dolors Nuñez.L'associació es va crear el 2016 per cobrir el buit detectat en l'àmbit de la cultura per a persones entre 40 i 60 anys, ja que la majoria d'entitats estan formades per a joves o per jubilats. Actualment La Mar de Pintura compta amb 19 persones sòcies, que tenen l'afició i el gust per la pintura, comparteixen les diferents maneres d'expressar-se a través de l'art, i aprenen els uns dels altres, mentre es diverteixen i passen una bona estona.Els membres de l'entitat artística sempre s'expressen a través de la pintura però amb diferents tècniques (com el collage, diamonpinting o sprays) i treballen sobre llenç però també utilitzen altres suports de materials reciclats.Cada any el grup escull una temàtica a partir de la qual treballar durant el curs. En aquesta ocasió han treballat amb la temàtica del veler, des de totes les seves vessants. A més, també han donat protagonisme als espirals i cercles, que han vinculat a les formes que hi ha en un veler: ulls de bou, timó cordes, o ràfegues del vent.