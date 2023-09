Els Bombers reben 85 avisos per la pluja, la majoria a Tarragona i les Terres de l'Ebre

L'Ajuntament de Tarragona ha recomanat evitar la circulació a l'altura dels barris de Ponent, perquè hi ha vies tallades

Actualitzada 15/09/2023 a les 17:38

Els Bombers han rebut 85 avisos per serveis relacionats amb les pluges des de l'inici de l'episodi i fins a les quatre de la tarda d'aquest divendres, la majoria provinents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A la zona de l'Ebre, concretament, els municipis més afectats per la pluja han estat l'Ametlla de Mar i Deltebre, ambdós a la comarca del Baix Ebre, entre la una i dos quarts de tres del migdia. Posteriorment la pluja s'ha anat desplaçant cap al nord i entre dos quarts de tres i les quatre hi ha hagut 41 avisos. Inundacions, cables que espurnegen i branques conformen el gruix de les urgències. Una altra de les poblacions més afectades pel temporal, fins al moment, és l'Ampolla, on s'ha acumulat molta aigua als carrers.



Entre les 13.00 h i les 14.30 h #bomberscat hem rebut 30 avisos per serveis relacionats amb la tempesta a la #RETerresEbre, la gran majoria entre l'Ametlla de Mar i Deltebre. Des de l'inici de l'episodi #INUNCAT n'hem rebut 44, tots a la mateixa Regió



L'Ampolla pic.twitter.com/5u5ntJ2VZa — Bombers (@bomberscat) September 15, 2023

En aquest punt del territori els aiguats han obligat a tallar durant dues hores la carretera N-340, que ha quedat reoberta a la tarda. Fins a les dues del migdia havien caigut més de 100 litres per metre quadrat en diferents punts del Baix Ebre, com ara a l'estació de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), on s'han recollit 34,6 litres en mitja hora.A banda dels talls a l'N-340, a Deltebre i Sant Jaume d'Enveja s'han suspès les classes, per bé que els centres no han tancat. Tampoc consten afectacions a les rutes de transport escolar.Encara sobre l'N-340, l'Ajuntament de Tarragona ha recomanat evitar-hi la circulació a l'altura dels barris de Ponent, perquè hi ha vies tallades a la zona d'Icomar o del Tanatori per acumulació aigua. El consistori recomana vies alternatives com l'A-7 o la T-11.Protecció Civil, de la seva banda, ha indicat que el telèfon d'emergències 112 ha atès 147 trucades fins a les quatre de la tarda relatives a 107 incidents pel front de pluges, la majoria des de Baix Ebre (57%) i per inundacions de baixos i incidents a carrers i carreteres.