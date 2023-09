El pebrot més picant del món creix a Mas Miró

L'empresa catalana Chilipum Hot Sauces conrea a Mont-roig tres varietats de pebrots per fer-ne salses ecològiques i amb segell mediterrani

El pebrot carolina reaper és considerat el més picant del món. Molt apreciat pels amants de les emocions fortes, té aquell punt de picant extrem que moltes persones busquen a l'hora de preparar el menjar.



Aquesta varietat és una de les tres que es conreen a les finques d'agricultura biodinàmica de Mas Miró, a Mont-roig del Camp. Es tracta de la mateixa finca on Joan Miró va viure i realitzar bona part de la seva obra artística.Amb aquests pebrots s'elaboren tres varietats de salsa picant, comercialitzades amb la marca Chilipum. Tot plegat és fruit de la iniciativa d'un grup de catalans relacionats amb el món de la comunicació i la gastronomia. «Tots tenim un gran interès pel picant i per la idea d'introduir-lo en la dieta mediterrània», explica Àlex Solà, responsable de comunicació de Chilipum. Així és com, ara fa prop de tres anys, van decidir posar en marxa un projecte per elaborar salses a partir de pebrots d'extrema qualitat, seguint processos absolutament exigents en termes de sostenibilitat.Van posar-se en contacte amb l'empresa Hawo Fruits, que gestiona els terrenys de Mas Miró, i van arrencar un projecte que aquest 2023 ja és una realitat.«Des del començament vam tenir molt clar que el nostre producte havia de tenir vincles molt estrets amb el Mediterrani. Cultivant-los en aquesta finca de Mas Miró, a més, tenim la garantia que la producció és 100% ecològica. A més, tenim documentat que fa més d'un segle, en aquest mateix lloc, s'hi conreaven pebrots verds i vermells», detalla l'Àlex.Ara, a la finca de Mas Miró hi creixen pebrots de les varietats. «S'hi han adaptat a la perfecció i, de fet, aquest setembre ja estem realitzant la nostra segona collita», anuncia l'Àlex. Enguany, compten recollir prop d'una tona de cadascuna de les varietats.Amb la collita de l'any passat, van elaborar tres salses que ja estan a la venda. Es tracta de Siracha, Habanero i Carolina Reaper, que van de menys a més intensitat de picant. «Són salses de molta qualitat, 100% ecològiques, veganes, sense gluten i amb segell mediterrani», subratllen des de l'empresa. De les tres, la Carolina Reaper és la que es presenta com la salsa més picant del món, ja que conté un 5% de concentració d'aquest pebrot. Les salses es distribueixen a través de botigues gurmet de tot l'Estat, entre les quals hi ha el Club Gourmet d'El Corte Inglés o les botigues Sibarium dels aeroports, i també és present en establiments d'Alemanya, Bèlgica i Portugal.«Al Mediterrani tenim la millor dieta, però no incorpora el picant. Nosaltres estem convençuts que aquest sabor serà una tendència gastronòmica en els pròxims anys», conclouen.