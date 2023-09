El Camp de Tarragona se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat

Des de demà i fins al dia 22 es promourà hàbits més sostenibles i saludables com els desplaçaments a peu, en bicicleta i transport públic

Actualitzada 15/09/2023 a les 11:20

Torna la Cursa de Transports

Des de demà i fins al 22 de setembre se celebrarà arreu d'Europa la Setmana Europea de la Mobilitat. El Camp de Tarragona també s'ha adherit a aquesta iniciativa que, enguany, se centra en el repte de l'eficiència energètica. Aquesta campanya promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.La Setmana d'enguany porta per lema Combina i mou-te! i posa l'accent en la intermodalitat. A més, anima als ciutadans a moure's de manera sostenible en el benefici de la salut i per al medi ambient. Segons destaca el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són estimular un comportament ciutadà, en relació amb l'ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'accidents de trànsit, la reducció d'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics i sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats. A més, pretén impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics i potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.Finalment, es vol reflexionar sobre com afecta la nostra salut l'ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.El dia 18 de setembre de 9 a 11 h, se celebra la desena edició de la Cursa de Transports del Camp de Tarragona. Aquesta iniciativa pretén mostrar a la ciutadania que, sovint, el cotxe no és tan competitiu com la mobilitat sostenible. Des de l'organització es destaca que el tret de sortida es farà arribar a través del correu electrònic de la inscripció amb les indicacions pertinents. L'objectiu és arribar a Vila-seca en el menor temps possible amb el mitjà de transport de la preferència dels participants. Tot i que l'organització es reserva el dret de demanar un canvi de mitjà de transport en pro de vetllar per la varietat de modes representats. Al punt d'arribada caldrà passar per la taula de l'organització per tal de registrar l'hora d'arribada i el mitjà de transport usat. La cursa és organitzada per l'ATM del Camp de Tarragona.La Setmana de la Mobilitat Europea és una iniciativa que va sorgir a Europa el 1999 i a partir del 2000 va comptar amb el suport de la Comissió Europea. Aquest esdeveniment se celebra cada any, del 16 al 22 de setembre, realitzant activitats per a promocionar la mobilitat sostenible i fomentant el desenvolupament de bones pràctiques i mesures permanents.A més, el 22 de setembre se celebra El dia sense cotxes, origen d'aquesta iniciativa europea, que pretén trobar noves solucions als problemes associats a l'augment del trànsit a les ciutats.