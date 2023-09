Creixell celebra la festa del Santíssim Sagrament aquest cap de setmana

La processó i el correfoc, actes destacats

Actualitzada 15/09/2023 a les 11:13

Creixell celebrarà aquest cap de setmana la Festa Major del Santíssim Sagrament - La Minerva. La festivitat, més enllà del seu component tradicional i religiós, serveix per a posar el punt final a les propostes estiuenques de la localitat. Les activitats començaran avui a la pista esportiva municipal on, a partir de les 11 de la nit hi haurà DJ's Party amb DJ Lluís i una sessió de musical dels 80. L'entrada és lliure i des de dos quarts de 10 estarà obert el servei de bar amb sopars i begudes a càrrec del Ball de Diables de Creixell.L'ambient festiu serà el gran protagonista de la jornada de demà. Des de les 12 del migdia i fins a les 4 de la tarda, la Rambla de les Moreres acollirà un Vermut Musical, amb jocs tradicionals per a petits i grans, que anirà a càrrec de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Creixell. A la nit, el foc serà el protagonista amb el Correfoc, en el qual participaran els diables creixellencs i l'Aguilot de Bonastre. El correfoc començarà al carrer de l'Església i acabarà a Cal Cabaler. Per arrodonir la jornada, a la pista esportiva, hi haurà ball amb el grup Maika Band i una nova sessió de DJ Lluís, que en aquesta ocasió punxarà música dels 90s i dels 2000s.Els actes tradicionals arribaran diumenge al matí. A tres quarts de 12, començarà la processó de pa Beneït que sortirà des de la Casa de la Vila i fins a l'Església de Sant Jaume, on se celebrarà l'Ofici solemne. En acabar, es farà la processó del Santíssim Sagrament, que comptarà amb l'acompanyament de la Cobla Ministrers Espremulls. En acabar la processó, se subhastarà la Coca del Goig. A banda, diumenge, a les 10 es durà a terme l'Open de Domino al Casal Municipal. Amb aquestes activitats es posarà el punt final a la festivitat del Santíssim Sagrament.