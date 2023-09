Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses divendres

La zona que pot resultar més afectada és el litoral i prelitoral de les Terres de l'Ebre a l'Empordà

Actualitzada 14/09/2023 a les 17:44

Protecció Civil ha activat aquest dijous l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, Inuncat, per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges que poden ser intenses demà divendres. Al matí les precipitacions poden afectar especialment les Terres de l'Ebre, i es preveu que es vagin desplaçant progressivament cap al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, fins acabar afectant al vespre sobretot les comarques de Barcelona i Girona. L'SMC no descarta pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. També es pot superar el llindar d'acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.



#ProteccióCivil activa l'ALERTA del pla #INUNCAT per la previsió de pluges intenses divendres



Es pot superar el llindar de 40 l/m2 en 30min i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fort venthttps://t.co/ut4e5A7r0J pic.twitter.com/veVGXnZ4Oi — Protecció civil (@emergenciescat) September 14, 2023

Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat per aquestes comarques demà divendres, coincidint amb l'entrada al cap de setmana. A més, es recorda especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.