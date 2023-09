Nova campanya d'excavació al jaciment de la Boella de la Canonja

Els treballs s'allargaran fins al 29 de setembre

El jaciment de la Boella de la Canonja alberga des del passat 6 de setembre i fins al dia 29 del mateix mes una nova campanya d'excavació arqueològica, sota la direcció dels investigadors de l'IPHES-CERCA, Palmira Saladié i Josep Vallverdú.Durant aquest temps, el jaciment s'ha convertit en un referent internacional per al coneixement de les primeres ocupacions humanes d'Europa. L'objectiu de la 17a campanya és continuar amb els treballs d'excavació en extensió en els sectors de la Cala 1 i la Mina.En el cas de la Cala 1, durant campanyes anteriors s'han recuperat restes d'un mamut escorxat pels humans del pleistocè inferior ara fa 1 milió d'anys, juntament amb gran quantitat de restes d'eines de pedra que representen les evidències més antigues a Europa de la cultura acheuliana, coneguda també com a destrals de mà i que són el testimoni de les dispersions humanes més antigues registrades fora d'Àfrica.En el cas de la Mina, es continuaran els treballs d'excavació en extensió en una àrea aproximada d'uns 300 m2, el més ric dels registrats fins ara al Barranc de la Boella. En ell s'hi han recuperat abundants eines de pedra, fetes principalment de sílex i restes animals (ossos, dents i astes) acompanyades de copròlits (excrements fòssils) de hiena molt habituals en aquest indret.Els treballs d'excavació es duen a terme amb estreta col·laboració amb el Departament de Paleobiologia del Museu de Ciències Naturals de Madrid i compten amb la participació d'unes 40 persones, de les quals 15 són investigadors de l'IPHES-CERCA. A més, hi ha haurà estudiants de grau i de màster de diferents universitats catalanes i espanyoles (Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Burgos).