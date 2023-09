Més de 600 persones gaudeixen dels Dijous d'estiu del Morell

El cicle ha ofert quatre propostes culturals durant els mesos d'agost i setembre

La sisena edició del cicle dels Dijous d'estiu al Morell ha reunit a més de 600 persones. La iniciativa, impulsada des de la regidoria de Cultura i festes, referma l'aposta municipal per la cultura fins i tot durant el període vacacional per excel·lència, el mes d'agost. «La idea és que no s'aturin les cites culturals i que, tot i les vacances, la ciutadania tingui opcions per sortir», indica el regidor de l'àrea, Miquel Roig.Així, del 17 d'agost al 7 de setembre, cada dijous s'ha programat una activitat diferent, «amb cinema a la fresca, havaneres ben acompanyades d'un rom cremat, un tipus de música que agrada molt a la ciutadania morellenca», detalla Roig, «i també una cita d'un estil diferent, amb el concert d'Els Tres Tenors, amb el qual el públic va connectar força». Finalment, i per tancar les propostes, Folklore Ensemble Orgonina, un grup eslovac, va posar la cirereta amb les danses i les músiques del seu país. Aquesta última, una actuació inclosa en les 51es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya que organitza ADIFOLK (l'Associació per a la Difusió del Folklore).«Des de la regidoria estem molt satisfets dels Dijous d'estiu, amb gairebé 200 assistents per acte», afirma Roig, «és una idea que morellenques i morellencs acullen molt bé any rere any, i ja tenen una rutina els vespres dels dijous de sortir pel poble a la fresca i assistir a un acte tradicional, cultural i bonic», conclou.