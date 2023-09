Les centrals d'Ascó i Vandellòs II podran operar a llarg termini, segons l'OIEA

ANAV és la primera operadora espanyola que se sotmet al programa SALTO

Actualitzada 14/09/2023 a les 18:27

L'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) ha verificat que les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II poden operar a llarg termini amb els «millors estàndards internacionals de seguretat i fiabilitat de la indústria» i ha indicat que la seva preparació és «adequada». L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) és la primera operadora espanyola de les nuclears a sotmetre's al programa SALTO (Aspectes de Seguretat per a l'Operació a Llarg Termini, sigles en anglès). La setmana passada, la central va acollir la reunió de tancament del programa, on els experts internacionals van presentar els resultats d'aquesta supervisió. En conjunt, dotze de les catorze recomanacions i suggeriments fets per l'organisme el 2021 ja s'han resolt.



ANAV és la primera operadora espanyola de les centrals nuclears que es sotmet al programa de l'OIEA, comprometent-se amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) d'implementar totes les recomanacions suggerides des d'aquest organisme internacional dins de la revisió periòdica de seguretat per la qual, tant la central nuclear Vandellòs II el juliol del 2020, com les dues unitats de la central nuclear Ascó l'octubre del 2021, van obtenir la renovació de les respectives autoritzacions d'explotació.L'any 2019, ANAV va iniciar el programa SALTO amb una avaluació preliminar, que va tenir continuïtat el juliol del 2021 amb una missió a la central d'Ascó. En aquesta missió hi van participar onze experts procedents de vuit països, els quals van concloure que «la pràctica totalitat de les activitats de gestió de l'envelliment i operació a llarg termini ja estaven en plena consonància amb els estàndards de l'OIEA». Segons ANAV, els experts van fer de forma complementària tres recomanacions i onze suggeriments per a aprofundir en la seva preparació per a l'operació a llarg termini dels tres reactors tarragonins.La setmana passada, en la reunió de tancament del programa, l'equip format per sis experts internacionals, va presentar els resultats de la supervisió feta amb l'objectiu de comprovar el grau d'implementació de les recomanacions suggerides fa dos anys. Segons les seves conclusions, el 85% dels suggeriments ja s'han implantat «amb èxit» i el 15% restant «progressa satisfactòriament». A més, van destacar que ANAV té «definits i implementats» aspectes «clau» per a garantir l'operació a llarg termini de les plantes.En conjunt, dotze de les catorze recomanacions i suggeriments realitzats per l'OIEA el 2021 ja han estat resoltes per ANAV i s'està treballant amb una «progressió adequada» per a la completa implementació de les dues restants: un programa integral per a confirmar la resistència dels components elèctrics condicions dures (programa de qualificació d'equips) i una estratègia integral per a la gestió de l'envelliment d'elements estructurals d'armaris i panells elèctrics. D'acord amb el protocol establert, el líder de la missió va lliurar un esborrany de l'informe tant a ANAV com al CSN.En la intervenció feta en la trobada de la setmana passada, la subdirectora d'Instal·lacions Nuclears del CSN, Cristina Les, va destacar «la profunditat i el detall de les evidències i els exemples que suporten les conclusions de l'equip de l'OEIA». I va afegir que espera que «l'èxit d'aquesta missió no sigui un fi en si mateix, sinó una mostra del compromís d'ANAV per mantenir l'operació de les seves centrals dins dels estàndards de seguretat més alts fins a l'últim dia de la seva vida útil».