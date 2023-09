L'Espluga de Francolí presenta la 7a Fira de la Cervesa Artesana i dels elaboradors locals 2023

La Fira se celebrarà el 23 de setembre al pàrquing del pavelló del Casal

L'Espluga de Francolí celebrarà el proper dissabte 23 de setembre la setena edició de la Fira de la Cervesa Artesana i dels elaboradors locals al pàrquing del pavelló del Casal.La cita comptarà amb la presència de sis productors de cervesa artesana, entre els quals hi ha Cerveses Boixets, Cerveses de Ponent, Cerveses Matoll, Cervesa Ona, Cervesa La Renaixença i Cervesa Les Clandestines. En aquesta edició també hi haurà restauració local amb parades dels establiments Glòria Xarcuters, Forn de Pa de Cal Tullet, la Carnisseria Mariquinyo i Barbacoa+ del Gas Garage que oferiran diversitat de productes.L'esdeveniment marida un cop més les propostes gastronòmiques amb la música en directe. Durant el dissabte, de les 13 h a les 15 h i de les 19 h a les 20:30 h s'ha programat l'actuació dels discjòqueis locals, Club 8, que formen part de la programació anual de l'Espluga FM Ràdio. La nit de dissabte hi haurà el concert de Julivert de les 21:30 h a les 23 h i tancarà la nit la DJ Perla Negra.Des del consistori s'ha treballat en aquest nou emplaçament per tal de diversificar els espais de les fires i festes que se celebren al municipi. D'aquesta manera s'aconsegueix que la Fira de la Cervesa Artesana i dels elaboradors locals es pugui celebrar en un espai més ampli i també que en necessitat de pluja es pugui entrar a l'interior del pavelló.Al preu de 2 euros es podrà adquirir un got per a realitzar les degustacions. L'horari de la fira com en edicions anteriors serà de 12 a 15 h del migdia i de les 18 de la tarda a la 1 de la matinada.