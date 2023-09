El Catllar posa en marxa el servei de grua municipal

Els vehicles retirats seran traslladats al dipòsit municipal

Actualitzada 14/09/2023 a les 13:14

L'Ajuntament del Catllar ha posat en marxa un servei de grua municipal per retirar els vehicles que cometin infraccions greus en l'estacionament. Fa uns anys que el consistori catllarenc disposa d'un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat a través del qual els Mossos d'Esquadra poden sancionar els conductors que cometin infraccions de trànsit. A partir d'ara es vol anar un pas més enllà per millorar la mobilitat al municipi.Els vehicles retirats seran traslladats al dipòsit municipal, que s'ubica al Pàrquing de caravanes Àlex, situat a la Masieta de Queralt, s/n. Els horaris per recollir el vehicle retirat es poden consultar a www.parkingalex.com