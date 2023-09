Dues escoles de Tarragona vinculades a l'Opus inclouran la faldilla-pantaló a l'uniforme

Els centres de la Canonja i Constantí pertanyen a la Institució Familiar d'Educació

Vuit escoles catalanes vinculades a l'Opus canviaran part de l'uniforme de les alumnes i incorporaran la faldilla-pantaló. Són totes les que pertanyen a la Institució Familiar d'Educació, que abans segregaven per sexe, i entre les quals s'hi troben la Institució Tarragona de Constantí i La Canonja, Les Alzines de Girona, La Farga de Sant Cugat del Vallès, la Institució Lleida d'Alpicat o l'Igualada de Jorba. Segons ha avançat l'Ara, la faldilla escocesa passarà a incorporar un pantaló. El canvi s'emmarca en una unificació de l'uniforme a totes les escoles de la Institució, que es farà efectiu a partir del curs que ve i passarà a ser obligatori el setembre del 2026. Fonts de la Institució expliquen que el canvi respon a una demanda de les famílies i facilitarà la pràctica esportiva.«Benvolgudes famílies, us comuniquem que a partir del curs 2024-2025 s'unificarà l'uniforme a totes les escoles de la Institució». Així comença el comunicat que signa la directora de Les Alzines de Girona, i que s'ha penjat a la web del centre.L'escrit explica que el canvi farà referència a la clàssica faldilla escocesa que portaven les alumnes d'aquesta escola concertada. Que ara, passarà a ser faldilla-pantaló i també tindrà la part superior més ampla per evitar que les estudiants la dobleguin i els quedi més amunt dels genolls.Precisament, Les Alzines era un dels centres que segregaven per sexe, però a partir del curs passat ja va incorporar nens a les aules d'ESO. Segons recull l'Ara, precisament, algunes famílies atribueixen la incorporació de la faldilla-pantaló al pas a l'ensenyament mixt a secundària.Al comunicat, Les Alzines també explica que, en la línia del què s'ha fet fins ara, a partir del moment en què s'implanta un canvi en la uniformitat, no passa a ser obligatori fins al cap de dos anys. «Per tant, en aquest cas, fins a finals de setembre del 2026 no serà obligatori l'ús del nou uniforme», conclou l'escrit.Les Alzines no serà l'únic centre que canviarà la faldilla de les alumnes per la faldilla-pantaló. La mesura afecta tots els centres que depenen de la Institució Familiar d'Educació, vinculada a l'Opus Dei, i que compta amb vuit escoles a Catalunya i a les Balears.En concret, a més de la de Girona, la resta de concertades són La Farga de Sant Cugat del Vallès; La Vall de Bellaterra; la Institució Lleida d'Alpicat; la Institució Tarragona de Constantí i La Canonja; la Institució Igualada de Jorba; la Institució Airina de Terrassa i la Institució Mallorca, de Palma de Mallorca.Fonts de la Institució Familiar d'Educació expliquen que el canvi en la uniformitat respon a una demanda de les famílies per «modernitzar l'uniforme» i fer que sigui més còmode en espais de lleure. L'entitat ho desvincula del tot de l'ensenyament mixt i assegura que, de fet, fa un parell d'anys hi va haver una altra adaptació, en què es va permetre a les alumnes escollir entre dur faldilla o bé pantalons.Arran de la demanda de les famílies, la Institució precisa que va parlar amb el fabricant dels uniformes -en aquest cas, El Corte Inglés- i que d'aquí va sorgir la idea de substituir la faldilla per la faldilla-pantaló. «S'ha fet arran de la demanda de tenir un uniforme que sigui més modern i còmode. I que, de retruc, faciliti la pràctica esportiva al pati, quan durant les hores de lleure es juga a futbol o bàsquet, per exemple», precisen fonts de la Institució.Des de l'entitat que gestiona els vuit centres concertats expliquen que la faldilla-pantaló s'introduirà de manera progressiva. Les primeres escoles són Les Alzines de Girona i La Vall de Bellaterra, i a partir d'aquí s'estendrà a la resta de centres. La Institució Familiar d'Educació també diu que, a les aules, durant uns anys, coexistiran entre les alumnes els pantalons, la faldilla i la faldilla-pantaló.