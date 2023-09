Divendres plujós a la demarcació de Tarragona

S'espera que, després d'un matí de relativa tranquil·litat, les precipitacions s'estenguin per tot el territori a la tarda

Actualitzada 14/09/2023 a les 17:11

La sequera dels últims mesos a Catalunya ha reduït al mínim el nombre de dies de pluja, que han estat molt enyorats per gran part de la població.Segons les previsions del Meteocat, demà divendres, sobretot cap a la tarda, les precipitacions tornaran a caure per tota la província de Tarragona, brindant al territori la tan esperada i necessitada aigua.El Servei Català del Temps prediu un matí més aviat tranquil en bona part del territori amb núvols que anunciaran les precipitacions de la tarda. Durant el matí, només caurà precipitació a les comarques del sud, el Montsià i el Baix Ebre, on les primeres gotes poden començar a caure cap al migdia.Amb el pas de les hores les precipitacions començaran a desplaçar-se cap al nord escampant els aiguats arreu del territori a la tarda.A la capital tarragonina, les precipitacions més fortes arriban cap a entre les 17h i les 18h, quan, segons el Meteocat, poden arribar a caure 7,3 mm de precipitació acumulada. En total, podrien arribar a caure uns 18 mm de precipitació acumulada durant tota la tarda.En previsió d'aquestes fortes precipitacions, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions.