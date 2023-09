Detenen el segon implicat en la mort d'un jove de 19 anys a Salou el novembre de 2022

La víctima va rebre quatre punyalades en una baralla que va acabar al carrer de Valls

Actualitzada 14/09/2023 a les 10:45

MÉS INFORMACIÓ El jove de 19 anys assassinat aquesta matinada a Salou hauria rebut quatre punyalades

Els Mossos d'Esquadra va detenir ahir dimecres a Constantí un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós. L'homicidi s'hauria produït el passat 1 de novembre a Salou, quan un jove de 19 anys va rebre quatre punyalades en una baralla que va acabar al carrer Valls, prop d'una zona d'oci. L'home va quedar estès al terra inconscient i quan va arribar el SEM ja no va poder fer res per salvar-li la vida.Arran de l'homicidi, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona, van obrir una investigació. La matinada del 21 de novembre es va detenir a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) un jove de 22 anys que estaria implicat en l'apunyalament.Amb les dues detencions, els investigadors de la DIC donen per tancat el cas.