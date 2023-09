'Deixa't prendre el pèl' convertirà Cambrils en una gran perruqueria solidària

Els diners recaptats en aquesta setena edició de la jornada, que se celebrarà diumenge 17 de setembre, es destinaran a la lluita contra l'ELA

Actualitzada 13/09/2023 a les 19:46

La campanya solidària Deixa't prendre el pèl tornarà a convertir el Port de Cambrils en una gran perruqueria aquest diumenge 17 de setembre, amb la participació de 58 professionals de la barberia, la perruqueria i l'estètica. En aquesta setena edició, els diners recaptats es destinaran a donar suport a les famílies amb persones afectades per l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), a través de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, i amb la col·laboració de l'associació cambrilenca Swim For ELA.



Des de les 10 fins a les 14 h, el Port de Cambrils s'omplirà de solidaritat amb activitats i serveis per a tots els gustos. A més dels serveis de barberia i perruqueria, també s'oferiran sessions de manicura, massatges i perruqueria canina. Paral·lelament, el club de Rem realitzarà passejades en barca pel Port de Cambrils, hi haurà tastets de Crossfit a càrrec de Tiburon Crossfit, els Timbalers de la Farnaca i els Nyanyos donaran el tret de sortida i, un any més, l'esdeveniment comptarà amb la visita de les participants de la Fancy Women Bike Ride. El mateix diumenge al Port també s'hi podran trobar paradetes solidàries, un, música en directe, servei de bar i degustacions, fideuada de la Confraria de Cambrils i sorteigs, entre d'altres. L'esdeveniment es podrà veure ena través de les xarxes socials i del grup Cambrils en Positiu.Els tiquets per poder demanar cita prèvia per als serveis de barberia, perruqueria, estètica, passejades en barca i per al tastet de Crossfit, ja es poden comprar a través de la pàgina web www.deixatprendreelpel.com. La campanya d'aquesta setena edició porta el lema, destacant d'aquesta manera la importància de donar suport als pacients d'ELA per aixecar-se i enfrontar els reptes que aquesta malaltia presenta. La lletra L simbolitza «la manera en què moltes persones amb ELA experimenten dificultats en el seu moviment i coordinació», i a través d'aquest esdeveniment solidari, «es vol inspirar a tothom a donar suport i acompanyar-los en aquesta volta».