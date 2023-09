Comencen les obres de remodelació del passeig de les Cales de Miami Platja

L'actuació va des de la Cala dels Àngels fins a la Cala dels Penyals

Actualitzada 14/09/2023 a les 15:56

Aquest dimecres han començat les demolicions del ferm del passeig de les Cales de Miami Platja, després d'alguns dies de treballs previs de preparació. Les obres s'han iniciat entre els números 149 i 111 del passeig Mediterrani, tallant l'accés al passeig de les cales en aquesta zona. Per aquest motiu també, des d'avui s'han tallat els accessos a la Cala dels Àngels, Cala del Pescador, Cala Bot, Cala Califòrnia i Cala Santa Fe. A partir d'ara només tindran accés als aparcaments les persones residents d'aquests edificis.L'actuació al passeig de les Cales va des de la Cala dels Àngels fins a la Cala dels Penyals. La longitud total del passeig que es remodelarà serà de 3.129,34 metres i comprèn la Cala dels Àngels, la Cala Bot, la Cala Misteri, la Cala Solitari, la Cala Sirenes, la Cala Vienesos i la Cala dels Penyals.El nou passeig serà exclusiu per a vianants, permetent només l'accés als cotxes dels residents i als vehicles de serveis municipals i emergències. Es crearan tres miradors entre la Cala dels Àngels i Cala Bot, un altre a Cala Bot i un altre a Cala Misteri. Pel que fa al mobiliari, es col·locaran pèrgoles, dos grups de grades, baranes, tres zones de jocs infantils, circuits físics, mòduls per aparcar bicicletes, conjunts escultòrics, fonts i bancs, etc.Es tracta d'unes obres que van a càrrec del Ministeri de Foment a través del servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) amb un pressupost aproximat de 10'1 milions d'euros, en part procedent dels fons Next Generation.Les obres comencen amb la intenció de tenir-les acabades el primer trimestre del 2024. Es tracta d'uns terminis ajustats relacionats amb la justificació dels fons europeus, que finançaran l'actuació, i que requereix que estiguin enllestides en aquest temps. Els responsables del projecte han comunicat que en els pròxims dies posaran a disposició dels veïns i veïnes un canal d'informació que estarà actiu mentre durin les obres.