Quatre restaurants de Tarragona participen en una campanya per aprofitar els aliments

El 7 d'octubre hi haurà un gran menjar d'aprofitament a la plaça Corsini

Actualitzada 13/09/2023 a les 14:44

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa la campanya Aprofitem els aliments amb la participació de 18 restaurants de tota Catalunya.A partir del 26 de setembre i fins al 6 d'octubre s'han organitzat 18 sopars o menjars denominats Gastrorecup, amb joves cuiners catalans apadrinats per la xef Ada Parellada, que dissenyarà els menús, acompanyarà i formarà als cuiners.El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament, Joan Gòdia, ha presentat aquest dimecres la campanya, juntament amb la xef Ada Parellada, en roda de premsa a Barcelona.Els restaurants que formaran part de les Gastrorecups són el Semproniana (Barcelona); CETT Hotel (Barcelona); Bar Verat (Santa Coloma de Gramenet); Can Perico (Santa Perpètua de la Mogoda); Albert Guzman (La Ràpita); Antic Molí (Ulldecona); Villa Retiro (Xerta); El Terrat (Tarragona); Gami (Cambrils); Can Xapes (Cornellà del Terri); Normal (Girona); Casamar (Llafranc); Escola d'Hostaleria de Girona; La Boscana (Bellvís); La Cava (Tàrrega); L'Antic Forn (Cervera); Xopluc (La Fuliola) i Hotel Pessets (Sort).El dissabte 7 d'octubre, el departament, amb el suport de la Fundació Banc dels Aliments de Tarragona, la Plataforma Aprofitem els Aliments i l'Ajuntament de Tarragona, organitzarà un gran menjar d'aprofitament en la plaça Corsini de la capital de Tarragona.Aquest menjar serà popular i gratuït i s'elaborarà amb aliments recuperats en els camps i recollits d'excedents en mercats o comerços locals de la zona, amb la participació de persones voluntàries d'entitats locals.L'endemà, 8 d'octubre, la conselleria, juntament amb la Fundació Espigoladors, organitza la tercera marató #joespigolo per l'aprofitament alimentari simultàniament a Lleida, Tarragona, Baix Llobregat i la conca del Tordera, amb persones voluntàries que podran ajudar a la recuperació de fruita i verdura, que es destinarà a entitats socials.Joan Gòdia ha dit avui que espera que aquesta campanya sigui «un referent» i «ajudi a conscienciar als ciutadans de la gran problemàtica del balafiament alimentari»Segons un estudi elaborat en 2012 per l'Agència de Residus de Catalunya, el balafiament alimentari a Catalunya ascendia en aquells dies a unes 262.000 tones anuals, la qual cosa suposava uns 35 quilos per persona i any o un 7% dels aliments adquirits durant un any, han recordat avui fonts del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.